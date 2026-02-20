Die US-Amerikaner treffen im Olympia-Final auf Kanada. Bild: keystone

USA nimmt die Slowakei auseinander und macht den Traumfinal gegen Kanada perfekt

Das Team Canada steht im Hockey-Turnier der Männer nach einem 3:2-Sieg über Finnland im Final. Die USA folgten mit einem 6:2-Sieg über die Slowakei nach.

Kanada – Finnland 3:2

Finnland machte in diesem packenden ersten Halbfinal die Schweiz! Die Finnen führten gegen die Kanadier mit 2:0. Sie hielten diese Führung bis zur 51. Minute. In den letzten neun Minuten des dritten Abschnitts erzwang Kanada die Wende: Zuerst hämmerte Shea Theodore einen Weitschuss zum 2:2-Ausgleich ins Netz. Und 35,2 Sekunden vor Schluss zauberte Nathan MacKinnon in Überzahl das 3:2-Siegtor ins Netz.

Die Finnen, die gegen die Schweiz im Viertelfinal im Finish aus einem 0:2 ein 3:2 nach Verlängerung gemacht hatten, haderten diesmal. Beim 2:2-Ausgleich der Kanadier wurde der herausragende finnische Goalie Juuse Saros (36 Paraden) von Brad Marchand behindert. Die Finnen verhinderten bei diesem Gegentreffer wohl vernünftigerweise auf eine Challenge, weil ein finnischer Verteidiger (Erik Haula) Marchand in den Goalie stiess.

Die nächste umstrittene Szene gab es in der 58. Minute, als die (kanadischen) Referees den Finnen Niko Mikkola mit Recht (aber auch mit einem sehr späten Entscheid) für ein Stockfoul auf die Strafbank schickten. Zwei Sekunden vor Ablauf dieser Zweiminutenstrafe gelang MacKinnon das Siegtor. Und dann war da noch ein Millimeter-Entscheid, dass diesem dritten kanadischen Treffer kein Offside vorausgegangen war.

Dass Nathan MacKinnon die Partie entschied, war gewiss kein Zufall. Der 30-jährige Starspieler von Colorado Avalanche hätte schon in der 58. Minute fast getroffen. Bei dieser Szene gelang es Goalie Saros, mit zwei Puck-Berührungen mit dem Stockende die Scheibe um den Pfosten herum zu stochern.

Eine Bestmarke stellte bei den Kanadier Connor McDavid auf: McDavid (29) steuerte gegen die Finnen Assists zum 1:2 und zum 3:2 bei. Damit steht der Mittelstürmer der Edmonton Oilers schon vor dem Spiel um Gold bei 13 Skorerpunkten. So viele Punkte skorte bei Olympia noch nie einer. Bislang hielten die Finnen Teemu Selänne und Saku Koivu (beide 2006) mit jeweils 11 Zählern gemeinsam mit McDavid diese Bestmarke.

Die Zusammenfassung der Partie. Video: SRF

Kanada - Finnland 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Mailand. - 11'510 Zuschauer (ausverkauft). - SR Furlatt/O'Rourke (CAN), Ankerstjerne/Daisy (DEN/USA).

Tore: 17. Rantanen (Aho/Ausschluss Bennett) 0:1. 24. Haula (Armia/Ausschluss Aho!) 0:2. 34. Reinhart (Makar, McDavid/Ausschluss Anton Lundell) 1:2. 60. (59:24) MacKinnon (McDavid, Celebrini/Ausschluss Mikkola) 3:2.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Kanada, 4mal 2 Minuten gegen Finnland.

Kanada: Binnington; Makar, Toews; Parayko, Harley; Doughty, Sanheim; Theodore; Wilson, McDavid, Celebrini; Jarvin, MacKinnon, Horvat; Stone, Marner, Suzuki; Hagel, Marchand, Bennett; Reinhart.

Finnland: Saros; Heiskanen, Esa Lindell; Mikkola, Ristolainen; Matinpalo, Määtä; Jokiharju; Lehkonen, Rantanen, Aho; Granlund, Teravainen, Hintz; Luostarinen, Kakko, Anton Lundell; Halula, Kirivanta, Armia; Kapanen.

Bemerkungen: Kanada ohne Crosby (verletzt).

Torschüsse: Kanada 39 (8-14-17); Finnland 17 (8-3-6).

Powerplay-Ausbeute: Kanada 2/4; Finnland 1/2 (plus 1 Shorthander erzielt).

USA – Slowakei 6:2

Das USA-Team kam gegen die Slowakei lockerer zum Sieg. Es konnte am Ende sogar auf den Energiehaushalt achten. Die Amerikaner gingen im ersten Abschnitt 2:0 in Führung und bauten den Vorsprung im zweiten Abschnitt mit einer Tor-Doublette innerhalb von 19 Sekunden auf 4:0 aus. Verteidiger Zach Werenski skorte drei Assists.

Brady Tkachuk jubelt nach seinem Treffer. Bild: keystone

Damit gewinnt die USA zum ersten Mal seit 2010 eine Olympiamedaille im Männer-Eishockey. Vor 16 Jahren verloren sie im Final in der Verlängerung gegen Kanada.

Erst vor einem Jahr standen sich Kanada und die USA mit sehr, sehr ähnlichen Teams schon im Vierländerturnier der NHL im Final gegenüber. Damals gewannen die Kanadier in Boston den Final mit 3:2 nach Verlängerung. Connor McDavid erzielte damals in der 69. Minute das Siegtor.

USA - Slowakei 6:2 (2:0, 3:0, 1:2)

Mailand. - 11'510 Zuschauer (ausverkauft). - SR Dwyer/Rooney (CAN/USA), Cherrey/Hautamäki (CAN/FIN).

Tore: 5. Larkin (Werenski, Thompson) 1:0. 20. (19:19) Thompson (Eichel, Quinn Hughes/Ausschluss Kelemen) 2:0. 33. (32:14) Jack Hughes (Werenski) 3:0. 34. (32:33) Eichel (Brady Tkachuk, Matthew Tkachuk) 4:0. 39. Jack Hughes (Werenski, Boldy) 5:0. 45. Slafkovsky (Ruzicka, Fehervary) 5:1. 51. Brady Tkachuk (Trocheck, Hanifin) 6:1. 54. Regenda (Kelemen) 6:2.

Strafen: 5mal 2 plus 2mal 10 Minuten (Brady Tkachuk, Matthew Tkachuk) gegen USA, 5mal 2 plus 10 Minuten (Cernak) gegen die Slowakei.

USA: Hellebuyck; McAvoy, Quinn Hughes; Faber, Slavin; Werenski, Sanderson; Hanifin; Brady Tkachuk, Eichel, Matthew Tkachuk; Boldy, Matthews, Guentzel; Larkin, Thompson, Jack Hughes; Miller, Trocheck, Nelson; Keller.

Slowakei: Hlavaj (32:33 Skorvanek); Nemec, Fehervary; Gernat, Cernak; Ceresnak, Marincin; Koch; Slafkovsky, Ruzicka, Tatar; Kelemen, Pospisil, Regenda; Okuliar, Dvorsky, Hudacek; Liska, Takac, Sukel; Cingel.

Bemerkungen: Torschüsse USA 39 (11-15-13); Slowakei 24 (8-5-11).

Powerplay-Chancen: USA 1/5; Slowakei 0/5. (riz/sda)