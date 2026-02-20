bedeckt
Olmypia 2026: Kanada steht im Final des Eishockey-Turniers

Canada&#039;s Shea Theodore (27) celebrates with teammates after scoring his side&#039;s second goal during a men&#039;s ice hockey semifinal game between Canada and Finland at the 2026 Winter Olympic ...
Die Kanadier gewinnen gegen Finnland.Bild: keystone

Dieses Mal verspielt Finnland eine 2:0-Führung: Kanada steht im Olympia-Final

20.02.2026, 19:1420.02.2026, 19:14

Kanada steht im Olympischen Eishockey-Turnier im Final. Die Goldfavoriten gewinnen gegen Finnland trotz 0:2-Rückstand. Noch vor zwei Tagen drehten die Finnen ein 0:2 gegen die Schweizer Nati.

36 Sekunden vor dem Ende erzielte Nathan MacKinnon in Überzahl das 3:2. Die Finnen nahmen zwar noch eine Coaches-Challenge – aber der Treffer zählte. Es war der zweite Powerplaytreffer der Kanadier in diesem Spiel. In der ersten Überzahlsituation der Partie kassierten die Kanadier noch einen Shorthander.

Heute Abend findet der zweite Halbfinal statt, dann trifft die USA auf die Slowakei. Das Spiel um die Goldmedaille findet am Sonntag statt, einen Tag zuvor geht es bereits um Bronze.

    Die Schweizer Medaillen an den Olympischen Spielen 2026
    1 / 14
    Die Schweizer Medaillen an den Olympischen Spielen 2026

    Franjo von Allmen, Ski alpin: Gold Abfahrt, Gold Super-G, Gold Team-Kombination.
    quelle: keystone / michael buholzer
    Olympia: Hier staubt die Schweiz vier Medaillen ab
    Nächste Schweizer Olympiamedaille: Curlerinnen fegen die USA vom Eis und stehen im Final
    Die Schweizer Curlerinnen mit Skip Silvana Tirinzoni gewinnen im Halbfinal gegen die USA und stehen somit zum ersten Mal seit 20 Jahren in einem Olympia-Final. In diesem treffen sie auf Schweden. Eine Medaille haben die Schweizerinnen bereits auf sicher.
    Silvana Tirinzoni, Alina Pätz, Carole Howald und Selina Witschonke dürfen sich über eine Olympia-Medaille freuen. Im Halbfinal setzen sich die Schweizer Curlerinnen gegen die USA mit 7:4 durch.
