Die Kanadier gewinnen gegen Finnland. Bild: keystone

Dieses Mal verspielt Finnland eine 2:0-Führung: Kanada steht im Olympia-Final

Kanada steht im Olympischen Eishockey-Turnier im Final. Die Goldfavoriten gewinnen gegen Finnland trotz 0:2-Rückstand. Noch vor zwei Tagen drehten die Finnen ein 0:2 gegen die Schweizer Nati.

36 Sekunden vor dem Ende erzielte Nathan MacKinnon in Überzahl das 3:2. Die Finnen nahmen zwar noch eine Coaches-Challenge – aber der Treffer zählte. Es war der zweite Powerplaytreffer der Kanadier in diesem Spiel. In der ersten Überzahlsituation der Partie kassierten die Kanadier noch einen Shorthander.

Heute Abend findet der zweite Halbfinal statt, dann trifft die USA auf die Slowakei. Das Spiel um die Goldmedaille findet am Sonntag statt, einen Tag zuvor geht es bereits um Bronze.