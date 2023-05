«Schweizer Debakel», «Läck mir am Tschöpli» – die Pressestimmen zum WM-Aus

«Nun zerbrechen die Schweizer, die mit vielen Vorschusslorbeeren angetreten waren und als klarer Favorit ins Spiel starteten, erneut am Druck.



Das Scheitern muss Fischer und Weibel zu denken geben. Die gesamte WM-Vorbereitung war auf die zweite Turnierwoche ausgerichtet. Doch nun haben Fischer und Co. just in dieser Phase versagt.



Fischers Bilanz ist mit nur einer Halbfinal-Qualifikation bei neun Turnieren ungenügend. Wer hohe Ziele formuliert und von Medaillen spricht, sollte auch mal liefern.»