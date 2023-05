Miks Indrasis schreit die Freude über sein Tor zur 2:1-Führung heraus. Bild: www.imago-images.de

Lettland wirft sensationell Schweden raus! Auch Kanada und USA im Halbfinal

Eines der zwei Gastgeber-Länder der WM steht in den Halbfinals – und es handelt sich überraschend nicht um Finnland. Während der Titelverteidiger und amtierende Olympiasieger ausschied, schaffte Lettland einen nicht für möglich gehaltenen Exploit.

Schweden – Lettland 1:3

Lettlands Eishockey-Nationalteam schafft an der WM 2023 den grössten Erfolg seiner Geschichte. Erstmals überhaupt an einem grossen Turnier steht die Auswahl in einem Halbfinal. Bisher waren bei Weltmeisterschaften drei siebte Plätze in den Jahren 1997, 2004 und 2009 das höchste der Gefühle. Baumeister des unerwarteten Erfolgs ist mit Cheftrainer Harijs Witolinsch ein in der Schweiz alter Bekannter.

Wenige Stunden nach dem mässig besuchten Ausscheiden der Schweiz gegen Deutschland (1:3) war das Stadion in Riga ein Tollhaus. Der haushohe Favorit Schweden dominierte die Partie zwar und wies am Ende fast drei Mal so viele Torschüsse auf (41:15). Doch nur einmal, zum 1:1, gelang es der «Trekronor», den lettischen Goalie Arturs Silovs zu bezwingen. Der 22-jährige Matchwinner stand in dieser Saison in fünf NHL-Spielen für die Vancouver Canucks zwischen den Pfosten, ansonsten war er im Farmteam in der AHL beschäftigt.

An Goalie Silovs führte (fast) kein Weg vorbei. Bild: keystone

In den Halbfinals, die am Samstag beide im finnischen Tampere ausgetragen werden, bekommt es Lettland nun mit Kanada zu tun. Der andere Halbfinal heisst USA – Deutschland.

Kanada – Finnland 4:1

* Kurzbericht folgt *

USA – Tschechien 3:0

Die USA beeindrucken weiter. Die in der Vorrunde als einziges Team ungeschlagenen Amerikaner setzten sich in Tampere im Viertelfinal gegen das von Kari Jalonen gecoachte Tschechien nach je einem Tor in jedem Drittel mit 3:0 durch.

Die Treffer vor 7411 Zuschauern erzielten Matt Coronato (13.), Nick Perbix (29.) und Cutter Gauthier (50.). Das Schussverhältnis lautete 34:15 zu Gunsten der USA, ein Beweis für die Überlegenheit. Damit revanchierten sich die Amerikaner, die zum dritten Mal in den letzten vier Partien kein Gegentor zuliessen, für die 4:8-Niederlage im Spiel um Rang 3 vor einem Jahr.

USA - Tschechien 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Tampere. - 7411 Zuschauer. - SR Frandsen/Sewell (DEN/GBR), Wyonzek/Yletyinen (CAN/SWE).

Tore: 13. Coronato (Hutson, Mackey) 1:0. 29. Perbix (Grimaldi) 2:0. 50. Gauthier (Tynan) 3:0.

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen die USA, 1mal 2 Minuten gegen Tschechien. (ram/sda)