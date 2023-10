Eishockey National League: Bern gewinnt gegen Lausanne in der Overtime

Der SC Bern feiert in Lausanne den ersten Sieg seit 2019. Bild: keystone

Bern mit drittem Overtime-Sieg in Serie und erstem Sieg gegen Lausanne seit 2019

Der SC Bern feierte mit 5:4 nach Verlängerung den ersten Sieg in Lausanne seit Dezember 2019 und acht Niederlagen in Folge. Es war zugleich die dritte gewonnene Verlängerung in dieser Woche.

Es wäre auch einfacher gegangen, die Waadtländer glichen erst 3,3 Sekunden vor Schluss aus. Der Erfolg hatte viele Väter: Simon Moser mit seinem Treffer in der Overtime, den Doppel-Torschützen Benjamin Baumgartner (1:0 und 4:2), den 18-jährigen Thierry Schild, der zum 2:0 erstmals in der National League traf, eine gehörige Portion Glück bei zwei Stangenschüssen der Waadtländer und einen abergläubischen Sportchef Andrew Ebbett. Der war am 6. Dezember, beim zuvor letzten Sieg, noch als Spieler überzählig und verzichtete deshalb nun auf die Reise nach Lausanne.

Der ambitionierte LHC verlor nicht nur zum fünften Mal in den letzten sechs Partien, sondern zu allem Übel noch den Stammgoalie Connor Hughes durch eine Verletzung.

Lausanne - Bern 4:5 (0:2, 2:1, 2:1, 0:1) n.V

6670 Zuschauer.

SR Tscherrig/Hürlimann, Kehrli/Urfer.

Tore: 13. (12:06) Baumgartner (Honka) 0:1. 13. (12:28) Schild (Ritzmann, Honka) 0:2. 27. Luoto (Honka/Powerplaytor) 0:3. 35. Pilut (Fuchs, Sekac) 1:3. 40. (39:37) Pilut (Kovacs, Jäger/bei 5 gegen 3) 2:3. 51. Baumgartner (Lehmann, Scherwey) 2:4. 56. Bozon (Rochette, Hügli) 3:4. 60. (59:57) Suomela (Jäger, Kovacs) 4:4 (ohne Torhüter). 64. Moser (Untersander, Bader) 4:5 (ins leere Tor).

Strafen: 2mal 2 Minuten gegen Lausanne, 4mal 2 Minuten gegen Bern.

PostFinance-Topskorer: Suomela; Kahun.

Lausanne: Hughes (32. Punnenovs); Glauser, Pilut; Heldner, Frick; Jelovac, Genazzi; Marti; Kovacs, Suomela, Salomäki; Riat, Fuchs, Sekac; Hügli, Rochette, Bozon; Holdener, Jäger, Kenins; Pedretti.

Bern: Reideborn; Loeffel, Nemeth; Untersander, Kreis; Honka, Zgraggen; Füllemann; Kahun, Knight, Luoto; Lehmann, Baumgartner, Scherwey; Vermin, Bader, Moser; Schild, Ritzmann, Fuss; Ryser.

Bemerkungen: Lausanne ohne Almond, Bougro, Djoos und Raffl (alle verletzt), Bern ohne Fahrni, Paschoud, Sceviour (alle verletzt) und Frk (überzähliger Ausländer). Lausanne von 58:10 bis 63:41 ohne Torhüter.

