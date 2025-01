Kevin Fiala traf bereits zum 15. Mal in dieser Saison. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Fiala skort bei Kings-Sieg doppelt ++ 2 Hischier-Tore reichen Devils nicht

Mehr «Sport»

Vancouver – Los Angeles 1:5

Kevin Fiala, 1 Tor, 1 Assist, 3 Schüsse, 1 Check, 16:36 TOI

Kevin Fiala beendet in der Nacht auf Freitag eine fünf Spiele andauernde Durststrecke. Der Schweizer Stürmer trifft beim 5:1-Sieg seiner Los Angeles Kings bei den Vancouver Canucks.

Die Kings kehrten nach zwei Niederlagen in die Erfolgsspur zurück. Fiala skorte dabei gleich doppelt. Der Ostschweizer gab beim zweiten Treffer der Gäste den entscheidenden Pass, das vierte Tor erzielte er im Powerplay selbst. Für den 28-Jährigen waren es der 15. Treffer und der neunte Assist in dieser Saison.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Toronto – New Jersey 4:3 n. V.

Nico Hischier, 2 Tore, 5 Schüsse, 1 Block, 21:09 TOI

Timo Meier, 1 Assist, 3 Schüsse, 4 Blocks, 19:31 TOI

Jonas Siegenthaler, 2 Blocks, 1 Check, 20:59 TOI



Eine noch bessere Ausbeute weist Nico Hischier aus. Der Captain der New Jersey Devils erzielte in der Partie bei den Toronto Maple Leafs seine Saisontreffer Nummer 21 und 22, hinzu kommen 17 Assists. Trotz der Überzahltore des Wallisers, einem Assist von Timo Meier und dreimaliger Führung mussten sich die Gäste in der Verlängerung 3:4 geschlagen geben. Es war bereits die siebte Niederlage in den letzten neun Spielen für die Devils, die in der Tabelle vom Gegner überholt wurden und auf Platz 3 abgerutscht sind.

Nashville – Chicago 3:2 n. P.

Roman Josi, 1 Assist, 3 Schüsse, 1 Block

In anderen Tabellenregionen befinden sich die Nashville Predators. Das zu Beginn der Saison hoch gehandelte Team mit dem Schweizer Captain Roman Josi liegt weit weg von den Playoff-Plätzen. Daran änderte auch der 3:2-Sieg gegen die Chicago Blackhawks nichts, zumal dieser erst im Penaltyschiessen realisiert wurde. Während Josi mehr als eine halbe Stunde auf dem Eis stand und seinen 22. Assist verbuchte, fehlte Philipp Kuraschew bei den Blackhawks erneut überzählig.

Die Highlights des Spiels. Video: YouTube/NHL

Winnipeg – Seattle 2:1

Nino Niederreiter, 2 Schüsse, 2 Blocks, 2 Checks

Einen weiteren Sieg landeten die Winnipeg Jets, die ihre Spitzenposition im Westen durch ein 2:1 gegen die Seattle Kraken festigten. Es war der dritte Erfolg in Serie für das Team mit Nino Niederreiter, der ohne Skorerpunkt blieb. (nih/sda)