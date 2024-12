Live im Stream ab 19.45 Uhr

Die Hockey-Nati kämpft in Freiburg gegen Schweden

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft strebt am Vierländerturnier in Freiburg eine längst fällige Premiere an. Im Rahmen der Euro Hockey Tour gingen bislang alle acht Heimspiele gegen Schweden, Finnland und Tschechien verloren; dreimal in der Verlängerung, einmal nach Penaltyschiessen. Diesmal ist die Zuversicht gross, dass es endlich mit dem ersten Sieg vor Heimpublikum klappt.

Erster Gegner am Donnerstagabend (19.45 Uhr) ist Schweden. Gegen die Skandinavier haben die Schweizer mit einem 4:3-Erfolg nach Penaltyschiessen im November am Karjala Cup eine schwarze Serie mit 16 Niederlagen am Stück beendet. Am Samstag treffen die Gastgeber in der Neuauflage des diesjährigen WM-Finals auf Weltmeister Tschechien, am Sonntag auf Olympiasieger Finnland. (ram/sda)