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Nati-Empfang in Zürich – hier werden die Helden der Hockey-WM gefeiert

Die Silberfeier im Livestream:

Nach einer tollen Heim-WM mit bitterem Ende – hier wird die Nati von den Fans empfangen

01.06.2026, 18:0901.06.2026, 19:09

Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der Heim-WM das Land begeistert. Am Ende unterlag sie im Final zum dritten Mal in Folge und gewann wieder «nur» Silber, während Finnland den Pokal entgegennehmen durfte. Trotz des bitteren Endes wird dem Team am Montagabend im Volkshaus in Zürich ein feierlicher Empfang bereitet. Die Fans wollen sich für zwei tolle Wochen bedanken und die Stars um Captain Roman Josi vielleicht auch etwas trösten.

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Die besten Bilder der Eishockey-WM in Zürich und Fribourg
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Die besten Bilder der Eishockey-WM in Zürich und Fribourg

Die Schweizer Nati wird vom Publikum an der Heim-WM mit viel Liebe verabschiedet.
quelle: keystone / andreas becker
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Betrübte Gesichter und Standing Ovations an der Heim-WM
Video: watson
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Traurige Gesichter und Standing Ovations für die Schweizer Silberhelden
Die Schweizer Hockey-Nati verliert den Final an der Heim-WM gegen Finnland mit 0:1 nach Verlängerung. Die Finnen sind somit zum fünften Mal Eishockey-Weltmeister und die Schweizer müssen sich zum dritten Mal in Folge mit der ungeliebten Silbermedaille begnügen.
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