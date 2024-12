Team Canada wurde von Straubing gefordert, blieb am Ende aber souverän. Bild: keystone

Team Canada schickt HCD am Spengler Cup in Viertelfinals – Fribourg bereits im Halbfinal

Fribourg-Gottéron und das Team Canada erreichen am Spengler Cup in Davos als Gruppensieger der Vorrunde direkt die Halbfinals vom Montag. Davos trifft am Sonntagabend im Viertelfinal auf Kärpät Oulu.

Team Canada – Straubing 6:3

Team Canada liess in seiner Gruppe nichts mehr anbrennen. Nach dem überzeugenden 6:2 gegen Davos hätten sich die Spengler-Cup-Stammgäste am Samstagabend gegen die Straubing Tigers eine Niederlage mit drei Toren Differenz leisten können. Sie gerieten aber nie in Rückstand und feierten einen 6:3-Erfolg.

Die Niederbayern schossen bei ihrer Premiere im Bündnerland zwar ihre ersten Tore, blieben aber auch im zweiten Spiel ohne einen Punkt. Als Gruppenletzter treffen sie nun nach nur rund 17 Stunden Pause am Sonntagnachmittag auf Dynamo Pardubice. In der Gruppenphase der Champions League behielten etwas überraschend die Deutschen die Überhand, die Tschechen schieden in der Folge aus.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Für den HC Davos hätte es ein kleines Wunder gebraucht, um im Lehnstuhl noch zum Gruppensieg zu kommen. Den Gefallen machten ihnen die Kanadier nicht, nun trifft der Gastgeber und Vorjahressieger am Sonntagabend auf Kärpät Oulu.

Straubing gelang gegen Team Canada immerhin dieses Traumtor. Video: SRF

Team Canada - Straubing Tigers 6:3 (1:1, 2:1, 3:1)

Davos. 6267 Zuschauer (ausverkauft). SR Schrader/Lemelin (GER/USA).

Tore: 5. Carr (Bowey, Jooris) 1:0. 8. Brandt (Samanski, Lipon/Powerplaytor) 1:1. 22. Shaw (McKenzie, Seney) 2:1. 30. St. Denis (Leier, Green/5 gegen 3) 2:2. 37. Shaw (Hudon, Hollowell/Powerplaytor) 3:2. 41. Bowey (Hudon, Hazen) 4:2. 49. Hede (Brandt, Samuelsson/Powerplaytor) 4:3. 52. Hoefenmayer (Maillet, Grégoire/Powerplaytor) 5:3. 53. Hazen (Irwin) 6:3.

Strafen: 8mal 2 Minuten gegen Team Canada, 5mal 2 Minuten gegen Straubing.

Team Canada: Ellis; Aspirot, Curran; Grégoire, Hoefenmayer; Hollowell, White; Bowey, Irwin; McKenzie, Shaw, Seney; Hazen, Maillet, Hudon; Carr, Jooris, Gagner; Coe, Carroll, Fritz.

Straubing Tigers: Bugl; Nogier, Samuelsson; Brandt, Braun; Klein, Green, Geitner; Leier, Scott, St. Denis; Samanski, Connolly, Lipon; Brunnhuber, McKenzie, Uba; Hede, Leonhardt, Fleischer; Clarke.

Pardubice – Oulu 2:3 n. V.

Kärpät Oulu gewinnt am Spengler Cup in Davos 3:2 nach Verlängerung gegen Dynamo Pardubice und schickt damit Fribourg-Gottéron als Gruppensieger direkt in den Halbfinal vom Montag. Dank der Schützenhilfe der Finnen blieb Fribourg vor Pardubice. Der Vorjahresfinalist aus Tschechien trifft nun in einem der beiden Viertelfinals am Sonntagnachmittag auf die Straubing Tigers.

Weil Oulu nach Verlängerung gegen Pardubice siegt, bleibt Fribourg-Gottéron auf Platz 1 der Gruppe. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Oulu zeigte sich gegenüber dem 4:6 am Vortag gegen Fribourg deutlich verbessert und ging zweimal im Powerplay in Führung, bereits in der 3. Minute und dann noch einmal fünfeinhalb Minuten vor Schluss. Beide Male hielt der Vorsprung nicht lange. Besonders ärgerlich: Den Ausgleich zum 2:2 in der 57. Minute kassierten sie in Überzahl.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

In der Verlängerung schoss der Kanadier Reid Gardiner nach 3:24 Minuten Gottéron in den Halbfinal. Oulu nützte der Treffer nichts mehr, die Finnen bleiben Gruppenletzter und treffen am Sonntagabend auf den HC Davos.

Der entscheidende Treffer in der Verlängerung. Video: SRF

Dynamo Pardubice - Kärpät Oulu 2:3 (1:1, 0:0, 1:1, 0:1) n.V.

Davos. 6267 Zuschauer (ausverkauft). SR Kaukokari/Ondracek (FIN/CZE).

Tore: 3. Virta (Tardif, Melnick/Powerplaytor) 0:1. 8. Kaut (Sedlak) 1:1. 55. Turunen (Kovarcik/Powerplaytor) 1:2. 57. Musil (Mandat/Unterzahltor) 2:2. 64. Gardiner (Tardif, Masin) 2:3. - Strafen: 3mal 2 plus 5 (Vondracek) Minuten gegen Pardubice, 3mal 2 Minuten gegen Oulu.Dynamo Pardubice: Vomacka; Ceresnak, Musil; Zboril, Dvorak; Hajek, Vala; Hradek, Houdek; Kaut, Sedlak, Kelemen; Radil, Paulovic, Kousal; Vondracek, Poulicek, Mandat; Hercik, Rakos, Pochobradsky.Kärpät Oulu: Karhunen; Björk, Paaso; Juusola, Koivisto; Ohtamaa, Masin; Peltonen; Virta, Kovarcik, Turunen; Gardiner, Melnick, Tardif; Rueschhoff, Korpimäki, Hermonen; Nikupeteri, Yliniemi, Antti-Roiko.Bemerkungen: Timeout Oulu (59.), von 58:48 bis 60:00 ohne Torhüter. (nih/sda)