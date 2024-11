Bei den Zugern muss kurz vor dem Ende der Frust raus. Bild: keystone

Davos siegt dank 2 Shorthandern innert 13 Sekunden – ZSC Lions in Zug überlegen

An der Tabellenspitze der National League haben sich zwei Teams leicht abgesetzt. Davos verteidigte Platz 1 dank eines 6:2-Siegs in Lausanne. Nach Verlustpunkten bleiben die ZSC Lions Leader, sie gewannen in Zug mit 4:0.

EV Zug – ZSC Lions 0:4

Lausanne – HC Davos 2:6

24 Stunden, nachdem der HC Davos gegen Ambri-Piotta eine 3:0-Führung verspielte und 3:4 nach Verlängerung verlor, gerieten die Bündner gegen Lausanne schon nach 49 Sekunden in Rückstand. Sie reagierten jedoch im Stile eines gefestigten Teams und sorgten mit vier Toren im Mitteldrittel für die entscheidende Differenz.

Zunächst glich Tino Kessler im Powerplay (24.) aus. Und dann kam die 29. Minute, die in die Geschichtsbücher eingeht. Während der Davoser Sven Jung auf der Strafbank sass, brachten erneut Kessler sowie Matej Stransky die Gäste mit zwei Toren innert 13 Sekunden 3:1 in Führung.

Matej Stransky jubelt über sein Tor zum 3:1 für den HCD. Bild: keystone

Zwei Shorthander in einer solch kurzen Zeitspanne gab es in der höchsten Schweizer Liga noch nie. Die bisherige Bestmarke hielt ebenfalls der HCD; Reto von Arx und Beat Forster erzielten am 26. Februar 2005 zwei Unterzahltore innert 21 Sekunden.

Genau zur Spielhälfte gelang dem 41-jährigen Andres Ambühl mit seinem ersten Tor in der laufenden Meisterschaft das 4:1. Damit war die Basis zum zehnten HCD-Sieg in den letzten 13 Partien gelegt.

Die Tabelle

