Loch im Eis zum Trotz – Deutschland setzt Siegesserie zum WM-Start fort

Die Resultate der Hockey-WM in Schweden vom Dienstag.

Gruppe A

Slowenien – Lettland 2:5

Lettland hat im dritten WM-Spiel seinen zweiten Sieg gefeiert. Aussenseiter Slowenien ging nach gut zweieinhalb Minuten im Mitteldrittel zwar noch in Führung, dann drehten die Letten jedoch auf. Vier Treffer erzielten sie in der Mitte des zweiten Drittels innert knapp fünf Minuten. Die Slowenen verkürzten dazwischen noch kurzzeitig auf 2:3. Im Schlussdrittel machte Lettland mit dem Tor zum 5:2-Endstand dann alles klar. Rudolfs Balcers vom ZSC blieb jedoch ohne Skorerpunkt.

Gruppe B

Norwegen – Deutschland 2:5

Nach den Erfolgen gegen Ungarn (6:1) und Kasachstan (4:1) erfüllt Deutschland auch die nächste Pflichtaufgabe. Gegen Norwegen feierte das DEB-Team einen 5:2-Sieg, bei dem es nicht immer souverän aussah. Gerade in der Schlussphase schienen die Skandinavier teilweise näher am Anschlusstreffer als die Deutschen an einem fünften Tor. Dieses fiel dann 16 Sekunden vor Schluss doch noch ins leere Tor.

Für die Mannschaft von Trainer Harold Kreis wurde die Partie gegen die hartnäckigen Norweger aber nicht nur sportlich zu einer echten Bewährungsprobe. Das Eis in der provisorischen Eishockey-Arena hielt den Belastungen nicht stand. Ein tiefes Loch nahe der Bande führte gleich zweimal zu längeren Spielunterbrechungen. Zunächst mussten die Teams vorzeitig in die erste Drittelpause geschickt werden, später wurde das Spiel im zweiten Abschnitt erneut gestoppt, bis die Eismeister die beschädigte Fläche instand gesetzt hatten.

Ab dem vierten Spiel beginnen für das Nationalteam von Trainer Harold Kreis die schwierigeren Aufgaben. Am Donnerstag trifft Deutschland im dänischen Herning auf die Schweiz, am Samstag und am Montag folgen dann die Duelle mit den USA und Tschechien, bevor es am Dienstag zum Abschluss der Gruppenphase gegen Gastgeber Dänemark geht.

