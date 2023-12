Nationalteam statt Champions League: Roman Cervenka wird dem SCRJ wohl fehlen. Bild: keystone

Cervenka muss vor CHL-Spiel in die Nati – SCRJ ärgert sich über Tschechen-Trainer

Die Rapperswil-Jona Lakers müssen am Dienstag im Viertelfinal-Rückspiel der Champions Hockey League bei Vitkovice auf Victor Rask und wohl auf den nicht spielberechtigten Roman Cervenka verzichten.

Während Rask mit einer Schulterverletzung für unbestimmte Zeit ausfällt, besteht die Hoffnung auf Seiten der Lakers, dass im Fall von Cervenka noch eine Lösung gefunden wird. Der 38-jährige Captain der St. Galler steht im tschechischen Aufgebot für die Swiss Ice Hockey Games, die für Tschechien mit dem Spiel gegen Finnland am Donnerstag in Prag beginnen. Da die international gültige Regel besagt, dass ein aufgebotener Spieler 48 Stunden vor einem Länderspiel der Nationalmannschaft zur Verfügung stehen muss, ist Cervenka mit den Lakers nicht spielberechtigt.

Am Dienstagabend trifft Rapperswil-Jona erneut auf Vitkovice. Bild: keystone

Im Gegensatz zum Staff der Schweizer Nationalmannschaft, die ebenfalls am Donnerstag in Zürich gegen Schweden antritt, zeigten sich die tschechischen Entscheidungsträger bislang unflexibel. Die Lakers bedauern in einer auf der Klub-Homepage publizierten Mitteilung die fehlende Kulanz und weisen darauf hin, dass von den tschechischen Viertelfinalisten in der Champions Hockey League, Vitkovice und Pardubice, nur ein Spieler – der Ersatzgoalie von Pardubice – aufgeboten wurde.

«Es ist inakzeptabel, dass wir in einem Viertelfinal-Rückspiel nicht die besten Spieler aufs Eis schicken können», zeigt sich SCRJ-Sportchef Janick Steinmann gemäss «Blick» verärgert. In der Stellungnahme des Klubs bemängelt dieser zudem, «dass es offensichtlich nicht möglich ist, die unterschiedlichen Ansprüche zwischen IIHF, CHL, Verbänden und Klubs im Interesse von sportlich fairen Wettkämpfen unter einen Hut zu bringen».

Rapperswil-Jona geht auswärts bei Vitkovice in Ostrava mit einem 2:1 aus dem Heimspiel in die Partie. Ebenfalls am Dienstag steht Genève-Servette bei den Schweden von den Växjö Lakers im Einsatz. Der Schweizer Meister erspielte sich letzte Woche mit dem 4:1 eine hervorragende Ausgangslage. (nih/sda)