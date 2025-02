Hektik beim SC Bern – fällt Liga-Topskorer Austin Czarnik aus?

Der SCB spielt bis Qualifikations-Schluss noch in Ambri und auf eigenem Eis gegen Servette. Die Playoffs beginnen für die Berner – sie sind direkt qualifiziert – erst am 13. März. Wie auch immer die Diagnose ausfallen wird: Austin Czarnik bleiben im Falle eines Falles mehr als zwei Wochen Zeit zur Erholung. Der SCB kann Ambri und Servette auch ohne seinen Topskorer bodigen. Aber der Zwischenfall zeigt eben auch, dass selbst die Titanen auf dünnem Eis stehen.

Was ist passiert? Im zweiten Drittel hat der Amerikaner einen Schuss geblockt. Er hat die Partie zu Ende gespielt. Aber mit etwas weniger Eiszeit (16:29 Minuten) als die bisherige durchschnittliche Einsatzzeit pro Spiel (19:05 Minuten). Was taktisch leicht erklärbar und keinerlei Grund zur Beunruhigung wäre: Nach 5:37 Minuten war die Partie noch nicht ganz, aber fast entschieden: Der SCB führte 3:0.

St.Gallens Kultfigur Marc «Zelli» Zellweger kratzt in der Not einen Penalty

22. Februar 2004: Der FC St.Gallen zieht einen miserablen Tag ein und geht gegen die Young Boys unter. Ein Espe überragt dennoch alle: Verteidiger-Goalie Marc Zellweger.

Als Zuschauer hat man das Gefühl, beim FC St.Gallen sei ein interner Teamwettbewerb im Gange: Wer verliert am schnellsten wieder den Ball, wer lässt dem Gegner am meisten Freiraum, wer tappt am häufigsten in die Offside-Falle?