Patrick Fischer bei der Feier von WM-Silber im Mai 2025. Bild: keystone

SCB und ZSC hoffen vergebens – Fischer wird nicht Trainer in Bern oder Zürich

Mit dem Rücktritt von Nationaltrainer Patrick Fischer beginnen die Spekulationen um seine Zukunft. Die Klubs der National League hoffen umsonst.

In Bern und Zürich werden zeitnah die beiden bestbezahlten Klubtrainerjobs im europäischen Eishockey neu besetzt. Wenn Patrick Fischer also Klubtrainer werden möchte, dann ist sein Karriere-Timing mit dem Rücktritt per Ende dieser Saison perfekt.



Aber der erfolgreichste Schweizer Nationaltrainer der Geschichte wird nächste Saison weder in Zürich noch in Bern oder sonst wo in der National League an der Bande stehen. Aus zwei Gründen: Erstens konzentriert sich Fischer voll und ganz auf seine beiden letzten Titel-Turniere (Olympia, Heim-WM). Er ist nicht darauf angewiesen, bereits im August wieder einen Job zu haben.

Von der Bande ins Büro?

Sein Berater und er werden bis Ende Mai keinerlei Gespräche mit irgendwelchen Klubs führen und weder der SC Bern noch die ZSC Lions werden die Trainerfrage erst im Juni regeln. Und zweitens hat Patrick Fischer andere Möglichkeiten, als ins «Hamsterrad» des Klubtrainer-Alltages zu steigen.

Natürlich könnte er ein Coaching-Team nach seinen Wünschen zusammenstellen und als Klubtrainer in Zürich und Bern viel bewegen. Aber er kann, wenn er im Hockey bleibt, als Sportdirektor oder Verwaltungsrat viel mehr zur Entwicklung eines Hockey-Unternehmens beitragen als in der Rolle des Cheftrainers. Gerade in Zug wäre seine Hockey-Kompetenz in den Büros hochwillkommen.

Auch Berglund wechselt nicht nach Bern oder Zürich

Für Fischer stehen auch Türen als Nationaltrainer in grossen Hockey-Nationen oder als Berater in der NHL offen. Ohnehin verdient er gut als Vortragsredner und kann sich eine längere Auszeit vom Sport gönnen. Er ist ein Nonkonformist und seine Zukunft beschränkt sich nicht auf die Rolle eines Hockeytrainers.

Was die Trainerfrage bei den Grossklubs betrifft: Auch der Schwede Thomas Berglund, neben Patrick Fischer der grösste europäische Name auf dem Trainermarkt, wird nächste weder in Zürich noch in Bern Bande stehen.

Berglund, derzeit Headcoach beim Meister Lulea, wechselt auf nächste Saison definitiv nicht in die National League. Das haben soeben die verlässlichsten der verlässlichen Gewährsleute in Schweden bestätigt.