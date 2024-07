England Fans feiern den Sieg im Penalty-Schiessen. Bild: www.imago-images.de

Während die Schweizer der verpassten Chance nachtrauern, feiern die Engländer

Mehr «Sport»

Nur haarscharf schrammte die Schweiz an der Sensation vorbei – gegen England fehlte denkbar wenig für den ersten Schweizer Halbfinaleinzug an einer Endrunde. Doch Fussball kann bekanntlich grausam sein. Genau wie 2021 gegen Spanien, scheitert die Schweiz auch an dieser EM im Penaltyschiessen. Entsprechend tief sitzt die Enttäuschung auch am Morgen danach. Umso grösser war die Freude gestern Abend in England – und wer weiss, vielleicht können uns die Engländer mit ihrer Feierlaune ja sogar ein bisschen anstecken.

Lange passierte nichts ...

Zugegeben, die erste Halbzeit war nicht besonders spannend.

... dann geht die Schweiz in Führung

In der 75. Minute waren es die Schweizer, die jubeln durften. Ndoye findet Embolo, dieser trifft zum 1:0 aus Schweizer Sicht und verwandelt das Stadion in Düsseldorf in eine Festhütte.

Embolo trifft. Video: SRF

Die Freude ist von kurzer Dauer

Nur fünf Minuten später schiesst Bukayo Saka den Ausgleichstreffer für England – und versetzt die englischen Fans in Ekstase.

Und dann wird gezittert ...

Nach 120 Minuten steht es noch immer 1:1. Jetzt muss das Penaltyschiessen entscheiden. Prinz William ist nervös ...

... und England-Goalie Jordan Pickford versucht mit seinen Grimassen, die Schweizer Penaltyschützen abzulenken.

... bis die Engländer schliesslich feiern dürfen

Nachdem Akanji als einziger Schütze den Penalty nicht verwertet hat, tritt Trent Alexander-Arnold zur Entscheidung an. Der Liverpool-Spieler zeigt keine Nerven, verwandelt sicher und lässt die England-Fans in den Pubs und Public Viewings auf der Insel jubeln.

Nach dem Jubeln wird gesungen

Die englischen Emotionen im Schnelldurchlauf