«Spanien wirft den Fussball seinem Erfinder ins Gesicht»: Die Reaktionen auf den EM-Final

«Geschichte. Spanien gewann als erstes Team seine vierte Europameisterschaft, nachdem es England im Finale in Berlin besiegte (2:1). (...) Gerechtigkeit. La Roja ist verdienter Europameister und läutet eine neue Fussballära ein. (...)» «Die spanische Mannschaft mit ihrer Gala-Elf kam ohne Angst aus, als wäre es nur ein weiteres Spiel. Nichts Besonderes. Sie war von Anfang an bissig, aggressiv, hatte den Ball und hielt England in der eigenen Hälfte fest.»

«Wieder die Könige Europas! Ein mit Bravour gewonnener EM-Pokal» «Sommernacht, Hitze, offene Fenster, Schreie in der Nachbarschaft und ab und zu eine Rakete am Ende. Glückliche Nacht nach einem ebenfalls glücklichen Nachmittag, an dem Carlos Alcaraz das Wimbledon-Finale mit enormer Überlegenheit über Djokovic gewann. Mit dem gleichen Verdienst, aber mit etwas mehr Mühe, gewann dieses Team die Europameisterschaft, die sich als viel wertvoller erwiesen hat, als die meisten von uns dachten. Erst begeisterte die Startmannschaft, dann sahen wir, dass die Ersatzteile nicht minderwertig waren. Den letzten Test lieferte gestern Zubimendi, Rodris Ersatzspieler nach der Pause, mit seinen grossartigen 45 Minuten.»

«Wir sind die Könige Europas! In einem unvergesslichen Spiel mit einer entfesselten zweiten Halbzeit beendete Oyarzabal die Europameisterschaft, als England langsam besser wurde mit einem Tor von Palmer, das Nicos Führungstreffer ausglich. Diese Gruppe hat es verdient, die Menschen auf die Strasse zu bringen. Luis de la Fuente ist zu bescheiden, aber er ist einer der ganz Grossen in der Geschichte unseres Fussballs und gehört in die Enzyklopädie. Er hat den Glanz der Bescheidenheit und der Besonnenheit im spanischen Fussball wieder hervorgebracht.»

«Von der Ekstase zur Qual: England verliert das Finale der Europameisterschaft 2024 trotz Löwenherzen und muss erneut mit Kummer zurechtkommen, nachdem Spanien in letzter Minute ein qualvolles Tor zum 2:1-Sieg erzielt hat. Lebst du weiterhin immer gefährlich, dann wirst du irgendwann ausrutschen und dir das Genick brechen. Die Mannschaft von Gareth Southgate bewegte sich das gesamte Turnier über auf einer Gratwanderung und geriet in allen vier K.-o.-Spielen in Rückstand. (...) England spielte während des Grossteils dieser Europameisterschaft schwach und war im Finale über weite Strecken deutlich unterlegen. Spanien war in den letzten vier Wochen eine weit überlegene Fussballmannschaft, England war ein Team, das von Momenten lebte.»

«Will the Spain never end?»

«Englands Herzschmerz: Spanischer Schmerz und Tränen für die Three Lions, weil Southgates Teams den Final in Berlin nach einem späten Treffer von Oyarzabal verliert.» «Der Kummer und die Qual werden jedes Mal schlimmer und schmerzhafter. Eine weitere Niederlage in einem EM-Finale wird uns zwar nicht davon abhalten, weiterzuträumen, aber wir werden uns fragen, ob Englands Zeit jemals kommen wird. Gareth Southgate und seine heldenhaften englischen Spieler verdienen nach ihrer bemerkenswerten Achterbahnfahrt bis zum Finale im Berliner Olympiastadion dennoch Lob.»

«England musste bei der Europameisterschaft erneut einen herben Rückschlag hinnehmen, als Spanien in letzter Minute zuschlug und die Three Lions damit zu einer weiteren verheerenden Niederlage in einem wichtigen Finale verurteilte. Der eingewechselte Mikel Oyarzabal schaffte es, vier Minuten vor Schluss knapp das Abseits zu verhindern und den entscheidenden Treffer zu erzielen.»

«Spain pile on the pain»

It's Not Coming Home. Again.

Spanien ist Europameister. England muss eine weitere bittere Pleite verkraften. In den englischen Medien wird das Vorstossen in den Final zwar gewürdigt, doch Gareth Southgate geniesst überhaupt keinen Kredit mehr. Die Presseschau.

Spanien ist Europameister! Williams und Joker Oyarzabal schiessen England ab

Spanien krönt eine perfekte Europameisterschaft und gewinnt auch das siebte Spiel verdient. Im Final zieht die Furia Roja den englischen Hoffnungen spät den Stecker und ist nun EM-Rekordsieger – England versinkt hingegen im Tal der Tränen.

Der Stich ins englische Herz passiert in der 86. Minute. Da stimmt die Zuordnung in der Defensive nicht: Spaniens Marc Cucurella hat auf der linken Seite viel zu viel Platz und vor dem Tor schiebt sich Mikel Oyarzabal in den Raum zwischen John Stones und Marc Guéhi. Der kommt dann auch an den Ball und spitzelt diesen an Goalie Jordan Pickford vorbei ins Tor. 2:1 für Spanien – es ist die Entscheidung!