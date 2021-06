Heute fällt an der Fussball-EM sowohl in der Gruppe B als auch in der Gruppe C die Entscheidung. Um 18.00 Uhr machen in Bukarest die Ukraine und Österreich Platz 2 in der Gruppe C unter sich aus, Gruppensieger Niederlande trifft in Amsterdam auf das bereits ausgeschiedene Nordmazedonien.



In der Gruppe B spielt um 21.00 Uhr Finnland gegen das bereits qualifizierte Belgien (in St. Petersburg) und Russland trifft in Kopenhagen auf Dänemark, wobei den Finnen und den Russen ein Remis wohl zur sicheren Achtelfinal-Qualifikation reichen dürfte.



Auch für die Schweizer Nationalmannschaft sind die Resultate beider Gruppen von Bedeutung. Im Idealfall steht die Schweiz am Montagabend bereit sicher als einer der besten vier Gruppendritten in den Achtelfinals. (pre/sda)