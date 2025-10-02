Berke Özer kann wohl selbst kaum glauben was passiert ist. Bild: keystone

Irre Szenen in Rom: Lille-Goalie Özer hält dreimal hintereinander denselben Elfmeter

Lille siegt in der Europa League mit einem 1:0 bei der AS Roma. Der grosse Held dabei ist Goalie Berke Özer. Gleich drei Elfmeter hintereinander konnte der Torhüter parieren.

As Roma – Lille

Unglaubliche Szenen im Stadio Olimpico: Seit der 6. Minute führte Lille mit 1:0 bei der AS Roma nach dem Treffer von Hakon Haraldsson. In der 82. Minute kam es zu Szenen, welche die Zuschauer wohl lange nicht mehr vergessen werden. Nach einem Handspiel von Lille-Verteidiger Aissa Mandi hatten die Römer vom Elfmeterpunkt aus die grosse Chance zum Ausgleich.

Artem Dovbyk übernahm die Verantwortung und schnappte sich den Ball. Doch den schwach getretenen Versuch konnte Lille-Goalie Berke Özer parieren. Die Freude hielt beim französischen Team aber nur kurz, denn ein Lille-Spieler rannte zu früh in den Strafraum. Der Elfmeter wurde wiederholt. Trotz des vorherigen Fehlversuchs lief erneut Dovbyk an – und scheiterte nochmals am türkischen Torwart. Dieses Mal stand Özer bei der Parade zu weit vorne und der Elfmeter musste ein weiteres Mal wiederholt werden.

Özer hält gleich drei Elfmeter. Video: SRF

Nach zwei Fehlversuchen wurde Dovbyk durch Matias Soulé ersetzt und der Argentinier versuchte sein Glück. Es kam, wie es kommen musste, und auch der dritte Elfmeter konnte von Özer gehalten werden.

Nach diesen wilden Szenen brachten die Franzosen die Führung über die Zeit und können sich über den zweiten Sieg in der laufenden Europa-League-Kampagne freuen.

AS Roma - Lille 0:1 (0:1).

SR Lambrechts (BEL).

Tor: 6. Haraldsson 0:1. - Bemerkungen: 82. Dowbyk (Roma) verschiesst Penalty.

Bologna – Freiburg

Der Bundesligist Freiburg macht in der 2. Runde der Europa League einen Rückstand wett und sichert sich bei Remo Freulers Bologna einen Punkt.

Der erste Basler Gegner Freiburg erkämpfte sich beim italienischen Cupsieger Bologna ein 1:1. Das Remis war aufgrund der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit verdient.

Junior Adamu sorgte mit einem verwandelten Handspenalty in der 58. Minute für den Ausgleich, nachdem Riccardo Orsolini die Gastgeber nach einer knappen halben Stunde und einem Patzer von Freiburgs Goalie Noah Atubolu in Führung gebracht hatte. Remo Freuler spielte im Mittelfeld Bolognas durch.

Die Zusammenfassung des Spiels. Video: SRF

Bologna - Freiburg 1:1 (1:0).

SR .Minakovic (SRB).

Tore: 28. Orsolini 1:0. 58. Adamu (Penalty) 1:1.

Bemerkungen: Bologna mit Freuler, Freiburg mit Manzambi, ohne Ogbus (Ersatz).

Nottingham Forest – Midtjylland

Eine Überraschung gelang dem dänischen Meisterschaftszweiten Midtjylland mit dem Schweizer Aussenverteidiger Kevin Mbabu. Bei Nottingham Forest gewannen sie 3:2, nachdem mit Dan Ndoye ein weiterer Schweizer für den Premier-League-Klub zum 1:1 ausgeglichen hatte.

Der Treffer von Dan Ndoye. Video: SRF

Nottingham Forest - Midtjylland 2:3 (1:2).

SR Delajod (FRA).

Tore: 18. Diao 0:1. 22. Ndoye 1:1. 24. Bech 1:2. 88. Andreasen 1:3. 93. Wood 2:3.

Bemerkungen: Nottingham mit Ndoye, Midtjylland mit Mbabu.

Conference League

Celje - AEK Athen

Über seinen ersten Treffer in der Ligaphase der Conference League (nach zwei in der Qualifikation) kann sich Dereck Kutesa nicht freuen. Trotz dem 1:0-Führungstor durch den Schweizer verliert er mit AEK Athen im slowenischen Celje 1:3.

Celje - AEK Athen 3:1 (1:1).

SR Derewinsky (UKR).

Tore: 7. Kutesa 0:1. 34. Kovacevic 1:1. 55. Kovacevic 2:1. 80. Kovacevic 3:1.

Bemerkungen: AEK mit Kutesa.

Omonia Nikosia – Mainz 05

Der Bundesligist Mainz kam bei Omonia Nikosia zu einem 1:0-Minisieg. Bei der Rückkehr auf die europäische Bühne erzielte der deutsche Nationalspieler Nadiem Amiri mit einem verwandelten Foulelfmeter den Siegtreffer (75.). Beim Jubel der Mainzer Spieler regnete es Getränkebecher. Ben Bobzien wurde dabei am Nacken getroffen und sank zu Boden. Der serbische Schiedsrichter Milos Milanovic schickte daraufhin beide Mannschaften in die Katakomben. Nach kurzer Pause konnte die Partie aber fortgesetzt werden.

Omonia Nikosia - Mainz 0:1 (0:0).

SR Milanovic (SRB).

Tore: 74. Amiri (Penalty) 0:1. - Bemerkungen: Mainz mit Widmer (ab 89.).(riz/sda)