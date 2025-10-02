Liveticker
Gibt es die ersten Punkte für den Schweizer Meister? Basel trifft auf den VfB Stuttgart
- Der FC Basel trifft nach dem 1:2 in Freiburg im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart erneut auf einen Bundesligisten. Das Spiel startet um 21 Uhr.
- Die Stuttgarter konnten das erste Spiel der Europa-League-Ligaphase knapp mit 2:1 gegen Celta Vigo gewinnen. Der VfB befindet sich aktuell in Form und konnte drei Siege in Serie feiern. Zuletzt am Sonntag beim Auswärtsspiel in Köln.
- Bereits um 18.45 Uhr spielte YB gegen FCSB Bukarest. Auch die Berner haben das erste Spiel der Europa League verloren. Zuhause gingen die Young Boys mit 1:4 gegen Panathinaikos Athen unter.
- Eine Stufe tiefer steht Lausanne-Sport im Einsatz. Der dritte Schweizer Vertreter im Europacup startet um 18.45 Uhr mit einem Heimspiel gegen Breidablik aus Island in die Ligaphase der Conference League. (riz/sda)