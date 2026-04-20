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FC St.Gallen steht im Cupfinal – Präsident Hüppi glaubt an Titelgewinn

St. Gallens Praesident Matthias Hueppi im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen dem FC St. Gallen (SG) und den BSC Young Boys (YB), am Sonntag, 9. November 2025, im kybunpark in ...
Matthias Hüppi hofft auf den ersten Titelgewinn mit dem FC St.Gallen.Bild: keystone

FCSG-Präsident Hüppi: «Ich bin überzeugt, dass wir Cupsieger werden»

20.04.2026, 09:4720.04.2026, 09:47

Holt der FC St.Gallen endlich den ersten Titel in der Ära Matthias Hüppi? Seit 2018 ist der langjährige SRF-Moderator und -Kommentator Präsident beim Ostchweizer Fussballklub. In dieser Zeit landete der FCSG in der Meisterschaft zwei Mal auf Rang 2 und verlor 2021 (gegen Luzern) und 2022 (gegen Lugano) jeweils den Cupfinal.

Das soll dieses Jahr anders werden. St.Gallen qualifizierte sich dank eines 2:0-Sieges im Halbfinal gegen Yverdon-Sport – am Tag des 147. Geburtstags des Klubs – erneut für den Cupfinal. Dort wartet nach der GC-Blamage in Lausanne mit Stade Lausanne-Ouchy ein unterklassiger Gegner auf den FCSG. Klappt es also endlich mit dem Cupsieg?

Die Zusammenfassung des Spiels.Video: SRF

«Ich bin voll überzeugt», sagt Präsident Hüppi nach dem Halbfinalsieg. Er habe mit Verteidiger Tom Gaal darüber gesprochen, da dieser neu sei und die Bedeutung des Wettbewerbs noch nicht so richtig verstehe, und habe dem Deutschen gesagt: «Ich bin überzeugt davon, dass wir Cupsieger werden.»

Diesen Optimismus stützt Hüppi einerseits auf die Qualität und Mentalität der eigenen Mannschaft. Er spricht von einer Verbundenheit und Solidarität innerhalb des Teams und davon, dass jeder dem anderen helfe, egal in welcher Position oder Funktion. «Das wird uns bärenstark machen in diesem Cupfinal», ist sich der FCSG-Präsident sicher.

Andererseits hat der 68-Jährige Freude daran, dass seine Mannschaft Resilienz zeigt. Gegen Wil und Rapperswil sicherten sich die St.Galler das Weiterkommen erst im Penaltyschiessen. Im gestrigen Halbfinal in Yverdon mussten die Espen nach dem frühen 1:0 ebenfalls noch zittern, brachten aber den Sieg über die Zeit. «Das ist etwas, was mich beeindruckt in dieser Saison. Dass wir gelernt haben, aus schwierigen Situationen wieder rauszukommen», erklärt Hüppi danach an der Pressekonferenz.

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Klar ist: Die obere Hälfte der Super League dürfte am 24. Mai dem FCSG die Daumen drücken. Denn wenn die St.Galler den Cupsieg holen, dann qualifiziert sich auch der Viertplatzierte der Liga noch für einen europäischen Wettbewerb. (abu)

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