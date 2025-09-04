Die Lakers können auch künftig auf die Dienste von Melvin Nyffeler zählen. Bild: keystone

Taktik gegen schwindendes Talent bei den Lakers

Die Lakers sind zur Bescheidenheit im Tabellenkeller zurückgekehrt. Taktik, Fleiss und «Koala-Goalie» Melvin Nyffeler können fehlendes Talent ein wenig kompensieren.

Klaus Zaugg Folge mir

Die Flugjahre des Ruhmes mit den Rängen 4 (2021/22) und 3 (2022/23) sind einer sportlichen Depression mit den Plätzen 12, 9 und 11 gewichen. Es ist kein Versagen des Managements. Die Lakers sind bei aller Tüchtigkeit letztlich nur dank einer Spielerpersönlichkeit wie Roman Cervenka und dem charismatischen Bandengeneral Stefan Hedlund so hoch geflogen. Der schwedische Cheftrainer hat aus einem durchschnittlichen ein überdurchschnittliches Team geformt. Ein Trainer kann ersetzt werden. Aber es ist nicht möglich, einen Weltklasse-Spieler wie den tschechischen Weltmeister zu ersetzen.

Die Besten Schnellster Läufer: Nicklas Jensen

Bester Stocktechniker: Victor Rask

Bester Bullyspieler: Victor Rask

Härtester Spieler: Igor Jelovac

Bester Spielmacher: Tanner Fritz

Bester Defensivstürmer: Nico Dünner

Bester Offensivverteidiger: : Julius Honka

Bester Defensivverteidiger: Jacob Larsson

Härtester Schuss: Tyler Moy

Grösstes Entwicklungspotenzial: Jonas Taibel

Am meisten Kampfkraft: Igor Jelovac

Kaltblütigster Realisator: Tyler Moy

Am meisten unterschätzt: Gian-Marco Wetter

Problemspieler: Ivars Punnenovs

MVP: Melvin Nyffeler

Roman Cervenka war ein Glücksfall für die Lakers und einen neuen Glücksfall gibt es nicht. Und selbst der beste Bandengeneral hat ein Ablauf-Datum und so ist Stefan Hedlund am 8. Dezember 2024 in seinem 4. Amtsjahr gefeuert worden. Die Lakers sind nicht gut genug, um einen neuen Höhenflug zu starten und noch immer damit beschäftigt, den Sinkflug ohne sportliche Bruchlandung zu überstehen. Kontinuität auf der zentralen Goalie-Position mit Kult-Torhüter Melvin Nyffeler hilft ihnen dabei, fehlendes Talent durch Fleiss und Taktik zu kompensieren.

Die Strategie ist klug und richtig: Eine vernünftige Finanzpolitik, das Streben nach Glück in der Bescheidenheit mit der Hoffnung, es möge wieder einmal mit einer günstigen Konstellation zu Ruhm in der Spitzengruppe reichen. Die Frage ist ein wenig polemisch, aber halt schon berechtigt: Sind der neue Sportchef Claudio Cadonau und Trainer Johan Lundskog die richtigen sportlichen Steuermänner für diesen Kurs?

Team-Bewertung

Auf einer Skala von 1 bis 10 Pucks.

Trainer – 4,5 Pucks

Die fachliche Kompetenz von Johan Lundskog steht nicht zur Debatte und der Chronist verneigt sich vor seinem Hockeywissen so tief er es vermag. Der Schwede hat Stefan Hedlund als Assistent gedient und ist am 16. Dezember nach dessen Entlassung zum neuen Chef befördert worden. Johan Lundskog ist ein taktischer Lehrer ohne Charisma und war zuletzt in Bern und Mannheim als Chef hoffnungslos überfordert. Aber Bern und Mannheim gehören zu den schwierigsten Arbeitsplätzen in Europa und dagegen ist das Trainerdasein bei den Lakers schon fast wie ein Leben auf dem Ponyhof. Die Hoffnung, Johan Lundskog sei bei den Lakers am Ort seiner Bestimmung angelangt, ist berechtigt. Aber mehr als eine Hoffnung ist es nicht.

In Bern und Mannheim war Lundskog überfordert. Bild: keystone

Torhüter – 9,5 Pucks

Melvin Nyffeler ist mit 30 Jahren im besten Alter und hat bis 2028 verlängert. Ivars Punnenovs ist mit 31 im besten Alter und hat bis 2027 verlängert: Die Lakers haben in den nächsten zwei Jahren das beste Goalie-Duo ihrer Geschichte. Eine bessere Besetzung der wichtigsten Position ist mit den finanziellen Mitteln der Lakers nicht möglich. Wobei «Koala-Melvin» die Nummer 1 bleibt. Die Bezeichnung passt: So wie der Koala-Bär nur im Eucalyptus-Wald, so kann Melvin Nyffeler nur bei den Lakers glücklich sein.

Verteidigung – 6 Pucks

Die Zunahme der Anzahl Gegentreffer von 135 (2021/22) auf 154 ist der zentrale Grund für den Abstieg in den Tabellenkeller. Nur drei Teams (Ambri, Lugano, Ajoie) haben letzte Saison noch mehr Gegentreffer zugelassen. Die personellen Voraussetzungen sind praktisch die gleichen geblieben. Eine Stabilisierung durch eine gute Spielorganisation ist möglich. Aber mehr als eine Hoffnung ist es nicht.

Sturm – 6,5 Pucks

Gegenüber dem offensiv mageren Vorjahr gelang letzte Saison zwar eine Steigerung um 14 Treffer auf 141 Tore. Aber die Lakers kommen nur mit mehr als 150 Toren aus dem Tabellenkeller heraus. Mehr als 150 Tore sind möglich, wenn Malte Strömwall seine brillante erste Saison bestätigt, die ausländischen Stürmer vom Verletzungspech verschont bleiben, WM-Silberheld Tyler Moy mehr als 15 Tore beisteuert und die übrigen Schweizer Stürmer ihr Potenzial ausreizen. Eine offensive Steigerung ist möglich. Aber mehr als eine Hoffnung ist es nicht.

Moy muss bei den Lakers für die Tore sorgen. Bild: keystone

Management – 7 Pucks

Der sportliche Steuermann Janick Steinmann hat die Lakers nach sechs Jahren verlassen, ist nach Lugano gezogen und wird sich dort sicherlich hin und wieder an die schönen, ruhigen Jahre in Rapperswil-Jona erinnern. Wäre er noch immer bei den Lakers, wäre die Beurteilung nahe an der Maximalnote. Er hinterlässt seinem Nachfolger Claudio Cadonau eine intakte Mannschaft. Aber der neue Sportchef ist ein Zauberlehrling ohne jede Erfahrung auf dieser Position. Obwohl er unser Hockey aus mehr als 500 Partien in der höchsten und über 400 in der zweithöchsten Liga kennt. Eine ebenso riskante wie interessante Besetzung der zentralen sportlichen Führungsposition, die jahrelange Nebenwirkungen haben kann. Eigentlich können es sich die Lakers nicht leisten, einen Sportchef auszubilden.

Spielernoten

Stürmer

Verteidiger

Prognose

Platz 10 (Vorjahr 9.)

Ein 10. Platz wäre für die Lakers ein Erfolg und gelingt er gar ohne Trainerwechsel, dann hat sich Johan Lundskog vom Assistenten zum Chef entwickelt. Das ist möglich.

