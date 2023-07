Red-Bull-Dominanz geht weiter – Verstappen fährt auch in Spielberg allen davon

Tragödie in Belgien: Nachwuchsrennfahrer tödlich verunglückt

Mit seinem siebten Sieg im neunten Grand Prix der Saison baute Verstappen als Führender in der WM-Wertung seinen ohnehin komfortablen Vorsprung weiter aus. Sein zweitplatzierter Teamkollege Sergio Perez, der am Sonntag von Startposition 15 auf Platz 3 vorfuhr, liegt nun 81 Punkte zurück.

Verstappen errang den bereits fünften Grand-Prix-Sieg in Spielberg. Neben vier ersten Plätzen im Grossen Preis von Österreich dominierte er vor zwei Jahren auch das unter der Flagge der Steiermark ausgetragene Rennen.

Verstappen liess sich auch durch die Neutralisation des Rennens in der ersten Runde und den virtuellen Auftritt des Safety-Cars nicht vom neuerlichen Triumph abbringen. Der Einsatz des Führungswagens war wegen der Bergung von Trümmerteilen des AlphaTauri mit Yuki Tsunoda nötig geworden.

Charles Leclerc fuhr mit Platz 2 sein Bestergebnis in dieser Saison ein.

Charles Leclerc fuhr mit Platz 2 sein Bestergebnis in dieser Saison ein. Bild: keystone

Das Ziel erreichte er zwar lediglich mit gut fünf Sekunden Vorsprung vor dem zweitplatzierten Leclerc. Der Abstand wäre allerdings deutlich grösser gewesen, hätte Verstappen in der Schlussphase nicht noch einen zusätzlichen Zwischenhalt für einen Reifenwechsel eingelegt, um sich auch noch den Zusatzpunkt für die schnellste Rennrunde zu sichern.

Obwohl er im Zuge der Boxenstopps nach einem guten Drittel die Führung zwischenzeitlich an den Monegassen Charles Leclerc im Ferrari abtreten und bei der Rückkehr auf die Strecke nach dem Reifenwechsel auch hinter Sainz im zweiten roten Auto zurückgefallen war, blieb Verstappen ein weiteres Mal ungefährdet.

Zum fünften Mal in Serie und zum siebten Mal in dieser Saison heisst der Grand-Prix-Sieger in der Formel 1 Max Verstappen. Beim Heim-GP seines Rennstalls Red Bull im österreichischen Spielberg überquert der Niederländer die Ziellinie knapp drei Sekunden vor Charles Leclerc im Ferrari und seinem Teamkollegen Sergio Perez. Damit bleibt Red Bull auch nach dem neunten Rennen 2023 ungeschlagen.

Max Verstappen feiert in Spielberg einen Doppelsieg. Der Weltmeister im Red Bull gewinnt nach dem Sprint auch den Grand Prix von Österreich überlegen.

Einmal mehr waren Max Verstappen und Red Bull nicht zu stoppen: Der niederländische Weltmeister siegt auch in Spielberg.

Einmal mehr waren Max Verstappen und Red Bull nicht zu stoppen: Der niederländische Weltmeister siegt auch in Spielberg. Bild: keystone

