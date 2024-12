Lando Norris fährt in Abu Dhabi zum Sieg. Bild: keystone

Lando Norris gewinnt in Abu Dhabi – McLaren sichert sich die Konstrukteurs-WM

Lando Norris gewinnt zum Abschluss der Formel-1-Saison 2024 den Grand Prix von Abu Dhabi. Der Engländer siegt vor Carlos Sainz und Charles Leclerc in den Ferraris und verhilft McLaren damit zum Gewinn der Konstrukteurs-WM.

Die beiden Podestplätze reichten Ferrari nicht, um McLaren im Prestige-Duell noch abzufangen. Der britische Rennstall rettete in der Teamwertung 14 seiner 21 Punkte Vorsprung ins Ziel und darf sich damit zum ersten Mal seit 1998 Weltmeister der Konstrukteure nennen.

Norris machte mit seinem vierten GP-Sieg in dieser Saison auch den 2. Platz in der WM-Wertung hinter Weltmeister Max Verstappen perfekt.

Piastri und Verstappen kollidieren bereits in der ersten Kurve. Video: SRF

Hamiltons Aufholjagd bei Mercedes-Derniere

Verstappen beendete seine vierte Weltmeister-Saison mit einem 6. Rang. Der Niederländer im Red Bull verpasste es mit einem fünften aufeinanderfolgenden Sieg auf dem Yas Marina Circuit, zu Rekordgewinner Lewis Hamilton aufzuschliessen. Für den Rekordweltmeister endete die erfolgreiche zwölfjährige Ära bei Mercedes trotz rasanter Aufholjagd nicht mehr auf dem Podest.

Der von Startplatz 16 losgefahrene Engländer, der künftig für Ferrari fährt, beendete seinen letzten Grand Prix für die Silberpfeile nach einem späten Überholmanöver gegen Teamkollege George Russell als Vierter.

Bottas' bittere Premiere ist Tatsache

Auf einen versöhnlichen Abschluss gehofft hat auch Valtteri Bottas. Der Finne schied in seinem letzten Rennen für das Team Sauber jedoch kurz nach Rennhälfte an 15. Stelle liegend aus, nachdem er eine Kollision mit Kevin Magnussen im Haas verursacht hatte. Bereits kurz nach dem Start war Bottas mit Sergio Perez im Red Bull kollidiert und hatte dadurch eine 10-Sekunden-Strafe kassiert.

Mit seinem besten Qualifying (Startplatz 9) der Saison hatte Bottas am Samstag die Hoffnungen auf seine ersten WM-Punkte in diesem Jahr genährt. Am Ende blieb für den WM-Zweiten von 2019 und 2020 nur die bittere Enttäuschung. Damit beendet der zehnfache GP-Sieger, dessen Zukunft weiterhin offen ist, zum ersten Mal in 13 Jahren in der Formel 1 eine Saison ohne einen Punktgewinn.

Valtteri Bottas verbremst sich und scheidet aus. Video: SRF

Sein Teamkollege Zhou Guanyu, der eine Woche zuvor mit dem 8. Rang in Katar für das erste zählbare Ergebnis in diesem Jahr für Sauber gesorgt hatte, wurde Dreizehnter. Wie Bottas muss auch der Chinese den Hinwiler Rennstall nach drei Jahren verlassen. In der kommenden Saison fahren Routinier Nico Hülkenberg und der junge Formel-2-Champion Gabriel Bortoleto für den designierten Audi-Rennstall. (riz/sda)