Formel 1

Formel 1: George Russell feiert beim GP von Singapur souveränen Sieg

epa12432567 Mercedes driver George Russell of Britain in action during the 2025 Formula 1 Singapore Grand Prix at the Marina Bay Street Circuit in Singapore, 05 October 2025. EPA/TOM WHITE
George Russell ist in Singapur nicht zu schlagen.Bild: keystone

Singapur für einmal ganz zahm – Russell feiert souveränen Start-Ziel-Sieg

05.10.2025, 15:4805.10.2025, 16:01

Der aus der Pole-Position gestartete Mercedes-Pilot George Russell gewinnt überlegen den Formel-1-GP von Singapur. WM-Leader Oscar Piastri belegt hinter Weltmeister Max Verstappen und Lando Norris nur den 4. Platz.

Piastri im McLaren weist damit sechs Rennen vor Schluss noch 22 Punkte Vorsprung auf Teamkollege Norris und deren 63 auf Verstappen im Red Bull auf. Die Sauber-Fahrer Gabriel Bortoleto (17.) und Nico Hülkenberg (20.) blieben ohne Chance auf WM-Punkte. (abu/sda)

Update folgt.

Mehr Sport-Geschichten:
Auch Moser muss unter die Dusche – NHL-Testspiel eskaliert mit 322 Strafminuten komplett
Themen
Die Geschichte des Sauber-Rennstalls
1 / 31
Die Geschichte des Sauber-Rennstalls
1970: Gründung der PP Sauber AG zum Bau von Rennsportwagen. Peter Sauber wird Schweizer Meister im Sauber C1.
So hast du Formel 1 noch nie gesehen – sind Drohnen die Zukunft?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
