Super League im Liveticker: Lausanne-Sport empfängt YB – jetzt live

Liveticker

Duell der Europacup-Gewinner: Lausanne empfängt die Young Boys

05.10.2025, 13:0005.10.2025, 13:57

Das Wichtigste in Kürze:

  • Die zweite Tranche der 8. Runde in der Super League wird am Sonntag mit der Partie zwischen Lausanne und den Young Boys eröffnet, die beide auf einen erfolgreichen Abstecher im Europa Cup zurückschauen.
  • YB siegte auswärts beim FCSB in Bukarest mit 2:0 und Lausanne bezwang zuhause die Isländer von Breidablik mit 3:0.
  • Mit einem Sieg könnte YB St.Gallen und Thun überholen und sich an die Spitze der Super League setzen. Für Lausanne geht es darum, Schlusslicht Winterthur weiter distanzieren zu können.
  • Anfpiff ist um 14 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
Interview
Kult-Trainer Hanspeter Latour: «Im Fussball muss man ein Spinncheib sein»

Die Tabelle:

Die Torschützenliste:

Top Players list provided by Sofascore
