National League im Liveticker: Der HC Davos trifft auf Ambri-Piotta

Liveticker

Unterhaltsamer Start in Ambri: Virtanen gleicht gegen Davos mit einem Kracher aus

05.10.2025, 14:4505.10.2025, 15:52

Das Wichtigste in Kürze:

  • Baut der HC Davos seinen Vorsprung an der Spitze der National League wieder aus? Nach der gestrigen Niederlage von Lausanne gegen die ZSC Lions könnten die Bündner mit einem Sieg gegen Ambri wieder auf fünf Punkte davonziehen.
  • Der heutige Gegner ist der HC Ambri-Piotta, der noch weit von der Bestform entfernt ist und in elf Spielen erst zwei Siege feiern konnte.
  • Spielbeginn ist um 15.45 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
  • Bereits um 14 Uhr treffen der EHC Biel und Genf-Servette, sowie der HC Lugano und der EHC Kloten aufeinander. Die Liveticker dieser Spiele findest du in der Resultat-Übersicht oben.
