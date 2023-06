Inka Grings, die Trainerin der Schweizerinnen, war mit der Leistung nicht zufrieden. Bild: keystone

Zweitletzter Test vor der WM – Aufholjagd verhindert Schweizer Niederlage

Das Schweizer Nationalteam der Frauen spielt im zweitletzten Testspiel vor der Weltmeisterschaft gegen Sambia 3:3. Coumba Sow verhindert für das Team von Inka Grings mit einem späten Treffer die Niederlage.

Mehr «Sport»

Spiele bringen manchmal unerwartete Heldinnen hervor. Seit drei Wochen bereitet sich das Schweizer Nationalteam der Frauen nun auf die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland vor, und Coumba Sow hatte im Ensemble von Inka Grings einen schweren Stand. Die Angreiferin von Servette-Chênois kam nur selten zum Einsatz, sodass sie längst als eine Wackelkandidatin für das definitive WM-Kader galt. Am Freitagabend in Biel kam aber gegen Sambia der Moment der Zürcherin: In der 73. Minute eingewechselt, erzielte die 28-Jährige das 3:3 in der 81. Minute, nachdem sie von Noelle Maritz optimal in Szene gesetzt worden war.

Die Schweizer Kapitänin Ramona Bachmann im Interview mit SRF. Video: SRF

Es war der Schlusspunkt einer Partie, die für die Schweiz äusserst wechselhaft verlaufen sollte. Nach dem frühen Führungstreffer durch Rekordnationalspielerin Ana-Maria Crnogorcevic, die eine sehenswerte Kombination über Alisha Lehmann und Ramona Bachmann mit ihrem 71. Länderspieltor krönte, gerieten die Schweizerinnen nach teils haarsträubenden individuellen Fehlern bis zur Pause mit 1:3 ins Hintertreffen, sodass der zweitletzte Test vor der WM, die am 21. Juli gegen die Philippinen startet, arg zu misslingen schien. Doch die Schweiz fing sich, kam durch die eingewechselte Seraina Piubel, die von der jungen Iman Beney stark freigespielt wurde, wieder heran und liess sich so die Möglichkeit eines Comebacks offen. Wobei Grings auch nach dem fünften Spiel als Nationaltrainerin auf ihren ersten Sieg warten muss.

Die Afrikanerinnen werden es an der WM unter anderen mit Spanien und Japan zu tun bekommen, also zwei Schwergewichten. Insofern dürfte diese Partie gegen die Schweiz einen willkommenen Boost fürs Selbstvertrauen liefern, um auch Down Under für Überraschungen zu sorgen.

Am Mittwoch steht für die Schweiz in Winterthur das letzte Testspiel gegen Marokko an.

Schweiz - Sambia 3:3 (1:3)

Biel. - 2542 Zuschauer. - SR Pearson (ENG).

Tore: 8. Crnogorcevic (Bachmann) 1:0. 13. Grace Chanda 1:1. 20. Barbara Banda 1:2. 45. Kundananji 1:3. 55. Piubel (Beney) 2:3. 81. Sow (Maritz) 3:3.

Schweiz: Peng; Stierli (36. Riesen), Calligaris (46. Beney), Bühler, Maritz; Terchoun (46. Aigbogun), Mauron (46. Piubel), Reuteler (73. Sow); Crnogorcevic, Bachmann, Lehmann (77. Marti).

Bemerkungen: Schweiz ohne Wälti (geschont). Verwarnungen: 61. Aigbogun. 94. Kundanaji. (rst/sda)

Spanien wieder mit Putellas Spanien kann an der WM auf die zweifache Weltfussballerin Alexia Putellas setzen. Auch Aitana Bonmati, Mariona Caldentey sowie Ona Batlle, die eigentlich nicht mehr für das Nationalteam auflaufen wollten, stehen im 23-köpfigen Kader für die Weltmeisterschaft vom 20. Juli bis 20. August in Australien und Neuseeland.



Putellas, Teamkollegin von Ana-Maria Crnogorcevic beim FC Barcelona, hatte im Vorjahr aufgrund eines Kreuzbandrisses die EM verpasst und kehrt nun ins Nationalteam zurück. Bonmati, Caldentey und Batlle haben offenbar ihre Position gegenüber dem Verband und dem kritisierten Trainer Jorge Vilda geändert. Sie gehörten im September 2022 zu insgesamt 15 Spielerinnen, die gebeten hatten, vorerst nicht mehr für die Auswahl berücksichtigt zu werden. Der spanische Fussball-Verband RFEF hatte daraufhin vom Rücktritt der Spielerinnen gesprochen, die das aber umgehend dementierten. (sda/dpa)