Trotz Kerr-Traumtor: Australiens WM-Märchen geplatzt – England im Final

Damit zog England, das zuletzt zweimal in Folge im Halbfinal gescheitert war, erstmals überhaupt ins Endspiel der WM ein. Dort kommt es am Sonntag zum europäischen Duell gegen Spanien .

Kurzzeitig durften die Australierinnen auf den grossen Coup hoffen. In der 63. Minute glich Samantha Kerr die Partie mit einem schönen Distanzschuss aus. Der erste Turniertreffer der bei Chelsea engagierten Starspielerin, die sich kurz vor der heimischen Weltmeisterschaft verletzt hatte und erst in der K.o.-Runde zum Einsatz gekommen war, versetzte den Grossteil der 75'000 Fans im Stadium Australia in Ekstase.

Servette scheitert in der 3. Qualifikationsrunde zur Champions League an den Glasgow Rangers. Nach dem 1:2 im Hinspiel in Schottland spielte Servette zuhause in Genf nach einer 1:0-Führung 1:1 unentschieden.