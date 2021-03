Das ist nicht so ganz klar. Der FC Basel hat in seiner Mitteilung nur gesagt, dass das Geschäftsjahr des FC Basel und ein Ausblick in die Zukunft Teil der Pressekonferenz sein sollen. Angesichts der Schlagzeilen in den letzten Tagen und Wochen könnte es also durchaus um den Verkauf an Centricus oder David Degen gehen.



Aber es kann genau so gut sein, dass Präsident Bernhard Burgener heute einfach nur nackte Zahlen präsentiert. Wir dürfen gespannt sein.