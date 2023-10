17 Jahr, Wunderstart: Marc Guiu feiert seine erstes Profitor für Barcelona. Bild: keystone

Ein Barça-Traumdebüt und ein Abstoss für die Ewigkeit – die Fussball-Highlights

Der FC Barcelona hat das nächste Supertalent aus dem Hut gezaubert, es hagelte Tore aus der Distanz und Mourinho flog vom Platz. Das lief am Fussball-Wochenende.

Distanzschütze, die Erste

Tatort 2. Bundesliga, Paderborn gegen St.Pauli. Es sind noch keine acht Minuten gespielt, da fasst sich Florent Muslija ein Herz, zieht aus der eigenen Hälfte ab und düpiert St.Paulis Goalie Nikola Vasilj aus der Distanz. Es ist der Auftakt zu einem Spektakel, das mit einem 2:2-Remis endet.

Muslija trifft aus der eigenen Hälfte. Video: streamja

Distanzschütze, die Zweite

Gleich noch ein Tor aus der eigenen Hälfte und dieses Mal ist der Leidtragende ein Schweizer. Goalie Philipp Köhn muss sich gegen Metz in der vierten Minute aus rund 60 Metern von Lamine Camara bezwingen lassen. Immerhin dreht seine Mannschaft die Partie noch und feiert am Ende einen 2:1-Sieg.

Barça-Traumdebüt

Besser kann ein Profidebüt kaum laufen! Der 17-jährige Marc Guiu wird vom FC Barcelona beim Spiel gegen Athletic Bilbao in der 79. Minute eingewechselt. Und nur 23 Sekunden tauchte er alleine vor Bilbaos Unai Simon auf und legte den Ball am spanischen Nationalgoalie vorbei. Nur gerade zwei Ballberührungen braucht der Absolvent der La-Masia-Akademie, um sein erstes Profitor für Barça zu schiessen.

Auf der Tribüne sitzt derweil die Familie des jungen Torschützen. Diese kann kaum glauben, was auf dem Rasen unten gerade passiert ist.

Missglücktes Fahnenverbot

Angesichts der angespannten politischen Lage will die englische Premier League im Konflikt zwischen Israel und Palästina keine Partei beziehen. So wurden vor der Spieltag an diesem Wochenende sowohl israelische als auch palästinensische Fahnen in den Stadien verboten. Doch mit der Umsetzung hapert es. Beim 2:0-Sieg von Liverpool im Stadtderby gegen Everton tauchen diverse Palästina-Fahnen in den Reihen der Liverpool-Fans auf.

Penalty-Diskussion

Wenn rund um einen Elfmeter Diskussionen entstehen, dann hat das meistens damit zu tun, ob der Pfiff gerechtfertigt war oder nicht. Beim 2:2-Unentschieden von Chelsea gegen Arsenal gibt es bei den «Blues» nach dem Pfiff allerdings grössere Diskussionen darüber, wer den Penalty nun treten darf. Am Ende setzt sich Cole Palmer durch – und das zu Recht. Der 21-Jährige schiesst Chelsea vom Punkt in Führung.

Palmer und Sterling diskutieren über die Penalty-Ausführung. Video: streamja

Rettungsaktion der anderen Art

Rettungsaktionen von Torhütern haben meist mit abgewehrten Bällen zu tun. Nicht in diesem Fall. Galatasaray-Goalie Fernando Muslera rettet beim 2:1-Sieg gegen Stadtrivale Besiktas seinen Gegner Valentin Rosier vor einem unangenehmen Zusammenprall mit dem Pfosten.

Muslera rettet seinen Gegner. Video: streamja

Schlechter Sieger

Es gibt schlechte Verlierer und auch schlechte Gewinner. Nachdem die AS Rom gegen Monza in der 90. Minute das 1:0 schiesst, lässt sich Roma-Trainer José Mourinho zu einer Geste Richtung Monza-Bank hinreissen. Der Portugiese wird dafür vom Schiedsrichtergespann sofort vom Platz geschickt. Das Spiel gegen Ex-Klub Inter Mailand wird «The Special One» also verpassen.

Abstoss-Revolution

Da hat sich der brasilianische Klub Coritiba etwas ganz Spezielles ausgedacht, um die Gegnerschaft zu übertölpeln. Ob diese Abstoss-Variante nun weltweit kopiert wird? Wir wagen es zu bezweifeln. Aber immerhin zeigt das Video gut auf, warum der Klub in der brasilianischen Liga auf einem Abstiegsplatz liegt.

Die Abstoss-Variante des Grauens. Video: streamja

Kein Penalty?

Im hitzigen Duell zwischen dem FC Sevilla und Real Madrid geraten nicht nur Sergio Ramos und Antonio Rüdiger aneinander.

Auch im Sevilla-Strafraum kommt es zu einer heissen Szene. Sevillas Jesus Navas räumt Reals Vinicius unsanft aus dem Weg. Doch die Pfeiffe des Schiedsrichter bleibt stumm und auch der Videoassistent meldet sich nicht – sehr zum Unverständnis der Madrid-Fans.

Video: streamja

Ajax-Misere

Das stolze Ajax Amsterdam ist so tief gefallen, wie noch nie zuvor in seiner Klubgeschichte. Auswärts bei Utrecht kassiert der niederländische Rekordmeister in der 90. Minute das 3:4 und rutscht so in der Tabelle auf den 17. und zweitletzten Platz ab. Noch nie in seiner Geschichte war Ajax in der Eredivisie so weit unten zu finden. Es ist die vierte Niederlage in Folge und das achte Spiel in Serie ohne Sieg. Und im nächsten Spiel geht es ausgerechnet gegen den bislang perfekten Leader PSV Eindhoven.

Das Problem der Niederländer wird beim Blick auf die Passkarte schnell klar. Im Spiel nach vorne klappt gar nichts. Ajax spielt in bester Johann-Vogel-Manier den Ball gerne quer und zurück.

So bleibt Ajax in der derzeit kuriosen Situation, dass in dieser Saison mehr seiner Spiele abgebrochen (2) wurden, als der Klub gewonnen hat (1).