Abgekämpft und enttäuscht: Trotz guter Leistungen bringt das 2:2-Unentschieden weder Leicester noch Everton so wirklich etwas. Bild: www.imago-images.de

Spektakulärer Abstiegskampf in England – mit Folgen für Freulers Nottingham

Mehr «Sport»

Normalerweise wird Abstiegskampf mit eben damit verbunden – Kampf. Dass ein Duell zweier Teams aus dem Tabellenkeller auch Spektakel liefern kann, haben Leicester und Everton bei ihrem 2:2-Unentschieden am Montagabend gezeigt. Die vor dem Spiel auf Platz 18 und 19 der Premier League stehenden Konkurrenten zeigten eine spannende Partie mit vielen Torchancen, einigen Toren und gar Penaltys auf beiden Seiten.

Evertons Dominic Calvert-Lewin traf in der 15. Minute per Penalty zum 1:0, nachdem er selbst gefoult worden war. Die Führung der Gäste hatte jedoch gerade einmal sieben Minuten Bestand, da Caglar Söyüncü nach einer Standardsituation den Ausgleich erzielte. Wiederum elf Minuten später stellte Jamie Vardy nach einem Konter auf 2:1 für Leicester. Dass die «Foxes» nur mit einer Ein-Tore-Führung in die Pause gingen, lag daran, dass Everton-Keeper Jordan Pickford keine Probleme mit dem schwach geschossenen Handelfmeter von James Maddison hatte.

Dieser könnte Leicester noch teuer zu stehen kommen. Denn in der 2. Halbzeit traf einzig noch Alex Iwobi, wodurch das Spiel mit einem spektakulären 2:2 endete. Dass es gar noch mehr Tore hätte geben können, zeigen die Werte der «Expected Goals»: 2,84 für Leicester zu 3,08 für Everton. Unter anderem wegen des vergebenen Penaltys gingen Leicester zwei im Abstiegskampf extrem wertvolle Punkte flöten.

James Maddison scheitert mit seinem Penalty an Everton-Keeper Pickford. Video: streamja

Remo Freuler könnte mit Nottingham davon hingegen profitieren. Zwar sind die «Reds» vorübergehend auf einen Abstiegsplatz abgerutscht, doch sind sowohl Leicester auf Platz 16 als auch Leeds auf Platz 17 punktgleich mit Nottingham. Vier Spiele vor Schluss gestaltet sich der Abstiegskampf in der Premier League noch komplett offen. Hinter dem Trio mit 30 Punkten steht Everton mit nur einem Zähler weniger auf Platz 19. Einzig Southampton scheint mit 24 Punkten kaum noch zu retten.

Das Restprogramm spricht für Everton und Freulers Nottingham Forest. Zwar trifft der Aufsteiger noch auf Arsenal, doch sind mit Southampton, Chelsea und am letzten Spieltag Crystal Palace auch noch drei Teams aus der unteren Tabellenhälfte dabei. Everton muss vor allem in den Spielen gegen Wolverhampton und Bournemouth punkten, da die «Toffees» gegen Brighton und Manchester City als klare Aussenseiter gelten. Leeds und Leicester haben nur noch einen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte.

Das Restprogramm Leicester: Fulham (Auswärts), Liverpool (Heim), Newcastle (A), West Ham (H).

Leeds: Manchester City (A), Newcastle (H), West Ham (A), Tottenham (A).

Nottingham: Southampton (H), Chelsea (A), Arsenal (H), Crystal Palace (A).

Everton: Brighton (A), Manchester City (H), Wolverhampton (A), Bournemouth (H).

(nih)