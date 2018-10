Sport

Fussball

Alle Resultate und Highlights der Champions League



Champions League, 2. Gruppenspiel A: Borussia Dortmund – AS Monaco 3:0 (0:0)

A: Atletico Madrid – FC Brügge 3:1 (1:1)

B: PSV Eindhoven – Inter Mailand 1:2 (1:1)

B: Tottenham – Barcelona 2:4 (0:2)

C: Paris St-Germain – Roter Stern Belgrad 6:1 (4:0)

C: Napoli – Liverpool 1:0 (0:0)

D: Lokomotive Moskau – Schalke 0:1 (0:0)

D: FC Porto – Galatasaray 1:0 (0:0)



Bild: AP/AP

Barça mit Spektakel in Tottenham ++ Napoli schlägt Liverpool ++ BVB siegt

Hier verpasst du nichts: Alle Resultate, Tabellen und Highlights der Champions League.

Gruppe A

Borussia Dortmund – Monaco 3:0

Borussia Dortmund läuft es mit Lucien Favre auch in der Champions League. Mit einem 3:0 gegen Monaco übernahm der BVB in der Gruppe A die Spitze.

Nach torloser erster Halbzeit hatte Favre erneut ein gutes Händchen. Er wechselte den 20-jährigen Champions-League-Debütanten Jacob Bruun Larsen ein, der nur sechs Minuten benötigte, um mit seinem Treffer zum Matchwinner zu avancieren. Das 2:0 markierte Paco Alcacer, wenige Minuten nachdem er einen Foulpenalty an die Latte geschossen hatte, zum 3:0 traf Marco Reus in der Nachspielzeit.

Borussia Dortmund - Monaco 2:0 (0:0)

65'000 Zuschauer. - SR Kulbakov (BUL)

Tore: 51. Larsen 1:0. 72. Alcacer 2:0. 92. Reus 3:0.

Borussia Dortmund: Bürki; Piszczek, Akanji, Zagadou, Diallo; Witsel, Delaney (65. Weigl); Wolf (46. Larsen), Reus, Sancho (84. Philipp); Alcacer.

Bemerkungen: Dortmund ohne Hitz (Ersatz), Monaco mit Benaglio (bis 45./mit Leistenverletzung ausgeschieden). 68. Alcacer schiesst Foulpenalty an die Latte.

Atletico – Brugge 3:1

Atlético Madrid - Club Brügge 3:1 (1:1)

60'000 Zuschauer. - SR Kruzliak (SVK). -

Tore: 28. Griezmann 1:0. 39. Groeneveld 1:1. 67. Griezmann 2:1. 94. Koke 3:1.

Atlético Madrid: Oblak; Arias, Godin, Gimenez (46. Felipe Luis), Hernandez; Lemar, Partey (63. Correa), Saul Niguez, Koke; Griezmann, Costa (69. Rodrigo). (sda)

Die Tabelle

Gruppe B

Tottenham – Barcelona 2:4

In der Liga blieb der FC Barcelona zuletzt dreimal sieglos. Auf die Champions League färbten die dürftigen Auftritte in der Heimat nicht ab. Auf das 4:0 gegen Eindhoven liessen die Katalanen im Londoner Wembley-Stadion ein 4:2 gegen Tottenham folgen.

Philippe Coutinho traf bereits nach 92 Sekunden zur Führung, auch weil sich Hugo Lloris bei der Entstehung verschätzte und das Tor in der Folge verwaist war. Ivan Rakitic und Lionel Messi (2), der zudem zwei Pfostenschüsse verzeichnete, erzielten die weiteren Treffer. Für Tottenham konnten Harry Kane und Eric Lamela nur verkürzen.

Tottenham Hotspur - FC Barcelona 2:4 (0:2)

80'000 Zuschauer. - SR Zwayer (GER). -

Tore: 2. Coutinho 0:1. 28. Rakitic 0:2. 52. Kane 1:2. 56. Messi 1:3. 66. Lamela 2:3. 90. Messi 2:4.

PSV – Inter 1:2

Eindhoven - Inter Mailand 1:2 (1:1)

34'000 Zuschauer. - SR Mazic (SRB).

Tore: 27. Rosario 1:0. 44. Nainggolan 1:1. 60. Icardi 1:2.

Die Tabelle

Gruppe C

PSG – Roter Stern Belgrad 6:1

PSG fegt Roter Stern Belgrad gleich mit 6:1 vom Platz. Überragender Mann war Neymar, der einen Hattrick erzielte und zwei weitere Tore überragend einleitete. Mit Cavani, Di Maria und Mbappe haben auch Neymars Sturmkollegen getroffen.

Paris Saint-Germain - Roter Stern Belgrad 6:1 (4:0)

SR Soares Dias (POR). -

Tore: 20. Neymar (Freistoss) 1:0. 22. Neymar 2:0. 37. Cavani 3:0. 42. Di Maria 4:0. 70. Mbappé 5:0. 74. Marin 5:1. 81. Neymar 6:1.

Paris Saint-Germain: Aréola; Meunier, Kimpembe, Thiago Silva (76. Kehrer), Bernat; Verratti, Rabiot; Mbappé, Neymar (82. Draxler), Di Maria; Cavani (76. Choupo-Moting).

Napoli – Liverpool 1:0

In der Topgruppe C drohte Napoli auch im zweiten Spiel ein torloses Unentschieden. Nach dem ungenügenden Punkt bei Roter Stern Belgrad schien es bereits, als würde sich das Team von Carlo Ancelotti für eine starke Leistung gegen den in der Premier League noch ungeschlagenen Champions-League-Finalisten Liverpool von Trainer Jürgen Klopp nicht belohnen.

Bis zur 90 Minuten drängte Napoli Liverpool vor eigenem Anhang vergeblich an den Rand einer Niederlage, ehe Lorenzo Insigne nach Vorarbeit von José Callejon den Bann brach. Davor hatten die Gastgeber einige gute Chancen noch liegengelassen. Unter anderem hatte Dries Mertens in der 82. Minute die Latte getroffen.

Napoli - Liverpool 1:0 (0:0)

45'000 Zuschauer. - SR Kassai (HUN). -

Tor: 90. Insigne 1:0.

Napoli: Ospina; Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Rui; Allan, Hamsik (81. Zielinski), Ruiz (68. Verdi); Callejon, Milik (68. Mertens), Insigne.

Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner (76. Fabinho), Wijnaldum, Keita (19. Henderson); Salah, Firmino, Mané (88. Sturridge).

Bemerkung: Liverpool ohne Shaqiri (Ersatz). 82. Lattenschuss von Mertens.

Die Tabelle

Gruppe D

Lok. Moskau – Schalke 0:1

Schalke 04 holt einen späten und wichtigen 1:0-Sieg bei Lokomotive Moskau. Für die Gelsenkirchener, die am Wochenende gegen Mainz in der Bundesliga ihren ersten Sieg nach fünf Niederlagen feierten, sieht es damit in der Champions League ungleich besser aus. Mit vier Punkten aus zwei Spielen sind sie im Soll. Breel Embolo wurde in Moskau nach 72 Minuten ausgewechselt.

Lokomotive Moskau - Schalke 04 0:1 (0:0)

21'471 Zuschauer. - SR Taylor (ENG)

Tore: 88. McKennie 0:1.

Schalke: Fährmann; Caligiuri, Sané, Naldo, Mendyl; McKennie, Mascarell (46. Serdar); Rudy (55. Bentaleb); Embolo (72. Burgstaller), Uth, Konopljanka.Bemerkung: Schalke ohne Schöpf und Harit (beide verletzt).

Porto – Galatasaray 1:0

FC Porto - Galatasaray Istanbul 1:0 (0:0)

45'000 Zuschauer. - SR Oliver (ENG). -

Tor: 49. Marega 1:0. - Bemerkung: Galatasaray ohne Derdiyok (verletzt).

Tabelle

Die wichtigsten Rekordmarken in der Königsklasse

