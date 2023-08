Lausanne-Sport schiesst in der 93. Minute den Siegtreffer beim FC Basel

Jean-Kevin Augustin fasst sich an den Kopf. Bild: keystone

Der FCB in der Krise: Lausanne schiesst in der 93. Minute den Siegtreffer

Mehr «Sport»

Der FC Basel hat den Saisonstart in den Sand gesetzt. Gegen den zuvor sieglosen Aufsteiger Lausanne-Sport gab es durch ein Tor in der Nachspielzeit eine 1:2-Niederlage.

Beim FC Basel geht derzeit schief, was schief gehen kann. Es läuft die 93. Minute, bereits ein Punkt wäre für den FCB eigentlich zu wenig. Da unterläuft Wouter Burger, eigentlich noch einer der Leistungsträger, ein fataler Fehlpass, der neue Verteidiger Finn van Breemen verliert den Zweikampf gegen Alou Baldé, und der lässt Goalie Marwin Hitz keine Chance.

2:1 Lausanne: Alou Baldé (93.). Video: SRF

«Wenn man sieht, wie wir die Tore kassieren, dann geht es nicht um irgendwelche Pläne fürs Spiel.» Timo Schultz, Basel-Trainer blue

Ein Eigenwächs als Lichtblick

Die Muttenzer Kurve verstummte. Lausanne-Sport gewann hingegen erstmals in 32 Spielen in der Super League in Basel und erstmals in dieser Saison. Der FC Basel belegt mit kümmerlichen drei Punkten aus vier Spielen den zweitletzten Platz.

Aus Sicht von Rot-Blau feiert im Joggeli das falsche Team. Bild: keystone

Einziger Lichtblick beim FCB war Andrin Hunziker. Der 20-Jährige aus dem eigenen Nachwuchs, der zuletzt an Aarau ausgeliehen war, traf in der 61. Minute erstmals in der Super League. Das Resultat war zu dem Zeitpunkt für die Basler, die neben den Verletzten auch auf Dan Ndoye verzichten mussten, der zu Vertragsgesprächen in Italien weilt, zu dem Zeitpunkt noch das beste.

1:1 Basel: Andrin Hunziker (61.). Video: SRF

Alleine Kaly Sène hätte schon vor der Pause für eine Vorentscheidung sorgen können. Bereits in der 6. Minute stand er so alleine vor dem Tor, dass selbst ein Stolperer ihn nicht daran hindern konnte, den Ball über die Linie zu drücken. Zwei weitere Treffer des 22-jährigen Senegalesen, der sich in seiner Zeit beim FCB nicht durchsetzen konnte, wurden nicht anerkannt.

Basel – Lausanne-Sport 1:2 (0:1)

20'490 Zuschauer. - SR Fähndrich.

Tore: 6. Sène (Ilie) 0:1. 61. Hunziker (Burger) 1:1. 93. Baldé 1:2.

Basel: Hitz; Lang, Djiga, Van Breemen, Schmid; (84. Vogel) Burger, Avdullahu (78. Sigua); Kade, Augustin (46. Essiam), Millar (84. Zé); Barry (46. Hunziker).

Lausanne-Sport: Castella; Giger, Dussenne, Husic, Kablan (76. Grippo); Custodio, Bernede, Sanches (91. Coyle); Balde, Sène (62. Labeau), Ilie (91. Roche).

Bemerkungen: 40. Tor von Sène wegen eines vorausgegangenen Foulspiels aberkannt. Verwarnungen: 4. Dussenne. 43. Sène. 59. Baldé. 71. Burger. (ram/sda)