Europa League: YB-Fans sorgen für Eklat bei Aston Villa

epa12553113 A fan of Young Boys is carried out by police during the UEFA Europa League league phase match between Aston Villa and BSC Young Boys in Birmingham, Britain, 27 November 2025. EPA/ADAM VAUG ...
Ein YB-Fan wird von Polizisten in England abgeführt.Bild: keystone

Eklat im Villa Park: YB-Chaoten prügeln sich mit Sicherheitskräften

27.11.2025, 20:5227.11.2025, 20:52
Valentin Grünig
Valentin Grünig

Wüste Szenen am Donnerstagabend in Birmingham: Das Gastspiel der Young Boys bei Aston Villa in der Europa League führt zu einer Schlägerei zwischen Fans und Sicherheitskräften.

Was als Fussballfest begann, schlug kurzzeitig in Gewalt um. Als Donyell Malen kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit das wegweisende 2:0 für die Gastgeber erzielte, brannten im Berner Block die Sicherungen durch.

Die Stimmung war bereits zuvor aggressiv: Schon beim ersten Gegentor durch Malen hagelte es Bierbecher und Münzen aus der YB-Kurve. Der Torschütze wurde beim Jubeln von einem vollen Becher am Kopf getroffen und trug eine blutende Wunde davon.

Faustkämpfe vor den Augen der Spieler

Nach dem 2:0 eskalierte die Szene komplett. Wieder traf Malen und stellte sich jubelnd vor die YB-Fans, die erneut entrüstet reagierten. Die Stewards reagierten sofort und bildeten einen Schutzwall vor den englischen Profis, während einige YB-Spieler das Gespräch mit dem eigenen Anhang suchte. Doch die Situation eskalierte: Einige Berner Fans gingen mit Fäusten auf die Sicherheitsleute los. Das Spiel musste unterbrochen werden.

Die Security griff schliesslich hart durch, zog einzelne Chaoten aus der Menge und führte sie aus dem Stadion ab. In der zweiten Halbzeit ging es dann etwas gesitteter zu und her. Und auch die Spieler der Young Boys konnten sich etwas besser präsentieren. Der vermeintliche Anschlusstreffer durch Chris Bedia zählte wegen einer hauchdünnen Offside-Entscheidung nicht, wenig später machte es Joel Monteiro besser und konnte für die Schlussminuten noch Spannung in die Partie bringen. Am Ende setzte sich Aston Villa aber mit 2:1 durch.

