Ungewohnter Gast in einem Kreisligaspiel der Frauen in Deutschland. Bild: screenshot instagram

Keine Lust auf einen Umweg – in der Kreisliga fährt plötzlich ein Traktor übers Feld

Im bayerischen Aidhausen ist es zu einem ungewöhnlichen Schauspiel gekommen. Wegen zugeparkter Wege fuhr ein Landwirt mit seinem Traktor einen äusserst individuellen Umweg.

Stell' Dir vor, Du stehst am Wochenende in der Kreisliga auf dem Platz – und plötzlich fährt ein Traktor mitten über den Platz. Was sich anhört wie eine Schmonzette des Ehrenpräsidenten, wenn der aus der «guten alten Zeit» des Vereins berichtet, ist am Wochenende im bayerischen Aidhausen Realität geworden.

Während der Partie der Frauen-Kreisliga 03 zwischen dem SV Friesenhausen und der SG Hendungen tuckerte ein grüner Trecker unerwartet mitten über den Platz. Laut «Radio Primaton» habe der Landwirt wegen zugeparkter Wege am Sportgelände Friesenhausen keine Lust auf Umwege gehabt und deshalb diese besondere Abkürzung gewählt.

Video: instagram

«Neben dem Fussballspiel der Damen war auch noch ein Geburtstag im Sportheim, das heisst, es waren sehr viele Autos vor Ort, die an den Wegen geparkt haben», erklärte der Vereinsverantwortliche von Friesenhausen Leonhard Mahr gegenüber infranken.de. Der Traktor sei vor den Autos gestanden und habe gehupt, darauf habe aber niemand reagiert. «Und dann ist er einfach quer darübergefahren, ohne anzuhalten. Der hat schon gesehen, dass da ein Spiel ist. Das hat ihn aber gar nicht interessiert.»

Die Spielerinnen standen verdutzt daneben und stellten die Partie kurzzeitig ein, um den ungewöhnlichen Gast durchzulassen. «Die Leute aussen herum und die Spielerinnen haben das mit Humor genommen. Es haben alle nur herzhaft darüber gelacht, auch wenn man natürlich im ersten Moment zunächst ein bisschen verwundert ist.», sagte Mahr. (abu/t-online.de)