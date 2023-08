Bei den Spurs denken sie an Christian Gross zurück – dank Robbie Williams

Ein Vierteljahrhundert ist vergangen, seit der Zürcher Christian Gross Trainer bei Tottenham Hotspur war. Doch noch immer scheint der 69-Jährige in London eine bekannte Figur zu sein. Selbst der Weltstar Robbie Williams singt über ihn.

Mit der Tormaschine Harry Kane hat Tottenham in diesem Sommer seine Galionsfigur verloren. Trotzdem ist der Saisonstart vollends geglückt. Dank dem 2:0-Sieg in Bournemouth am Samstag liegen die Spurs nach drei Premier-League-Spielen ungeschlagen auf Rang 3.

Als einen der Gründe für den überzeugenden Saisonstart haben die Fans den neuen Trainer ausgemacht. Der Australier Ange Postecoglou hatte letzte Saison Celtic Glasgow zum Triple in Schottland geführt, nun arbeitet er im Norden Londons. Bereits gibt es mehrere Fan-Songs für Postecoglou – und in einem davon kommt auch Christian Gross vor.

Der Schweizer, der Tottenham 1997/98 vor dem Abstieg rettete und kurz nach Beginn der folgenden Saison entlassen wurde, geniesst auf der Insel ein gewisses Kult-Potenzial. Das kommt zwar eher von seiner denkwürdigen Antrittspressekonferenz mit dem U-Bahn-Ticket in der Hand als wegen sportlicher Erfolge. Aber wen juckt's; bei Giovanni Trapattoni hat die legendäre «Habe fertig!»-Wutrede schliesslich auch die unzähligen Titel in den Hintergrund verdrängt.