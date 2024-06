KI kürt die attraktivsten EM-Spieler – die Schweiz landet auf dem letzten Platz

Klar bleibt auch nach dieser KI-Auflistung: Die objektiven Parameter zur Schönheitsbewertung werden am Ende nicht den Geschmack aller treffen – und für das Toreschiessen braucht es zwar gelegentlich das sprichwörtlich richtige Näschen, aber eher nicht den hübschesten Wimpernaufschlag. (t-online/pre)

bild: the sun

bild: the sun

Auf den weiteren Platzierungen folgen der Serbe Strahinja Pavlović, auf Platz 5 kommt der Österreicher Flavius Daniliuc, dann der Ukrainer Oleksandr Tymtschyk, der Niederländer Memphis Depay und zwei Italiener: auf Platz 8 Nicolò Fagioli, eins dahinter der Stürmer Gianluca Scamacca. Der 10 Platz geht an den deutschen Jungstar Florian Wirtz.

Für die Schweizer Nati ist das Ergebnis überaus ernüchternd, denn das Team von Trainer Murat Yakin landet von den 24 EM-Teams auf dem letzten Platz. Hinter Deutschland und Frankreich. Nur gerade 68,13 von 100 «Schönheitspunkten» konnten Granit Xhaka und Co. sammeln. Die schönste Mannschaft stellen gemäss der KI die Serben, vor Italien und der Türkei.

Schönheit liegt bekanntlich im Auge des Betrachters und ist dementsprechend schwer, objektiv in eine Rangfolge zu bringen. Doch die britische Zeitung «The Sun» berichtet jetzt über eine Bewertung von KI-Fachleuten des englischen Ticket-Onlinehändlers Ticketgum , die sich der «Gesichtsattraktivität» der Spieler bei der EM 2024 mit einer speziellen Software gewidmet und dabei alle 24 Teams und ihre jeweils 26 Profis analysiert haben. Insgesamt wurden also 624 Männer durch die Gesichtsanalyse-Software gejagt.

Nein Yann, du bist leider nicht in den Top 10 gelandet.

Nein Yann, du bist leider nicht in den Top 10 gelandet. Bild: keystone

Immer wieder wird beim gemeinsamen Fussballschauen vor dem Fernseher auch über vermeintlich banale Dinge diskutiert. «Der ist aber hübsch» oder «Wie sieht der denn aus?», heisst es dann zum Beispiel, während die elf Spieler aus der Startaufstellung zu Beginn die Nationalhymnen schmettern und von den Kameras in Nahaufnahme gezeigt werden.

Bei der EM in Deutschland geht es um schnelle Konter, stabile Abwehrreihen und erfolgreiche Torabschlüsse – und manchmal auch um den attraktivsten Fussball. Um schöne Nationalspieler und ihr Äusseres eher nicht, oder?

Eine Künstliche Intelligenz will errechnet haben, wer die schönsten Fussballer bei der diesjährigen EM sind. Die Schweizer Nati landet auf dem letzten Platz, der schönste Kicker kommt aus der Türkei.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Shaqiri tüpft wie ein Gott – und die Kommentatoren so

Degenfechter scheitern in den Achtelfinals +++ Keller bei Heim-Weltcup auf dem Podest

GLP-Hässig in der «Arena»: «Bei einem Herzinfarkt kann man auch zehn Minuten länger fahren»

Drohnenbilder zeigen Erdrutsch in Graubünden +++ Bahnlinie nach Zermatt beschädigt

Verband will ihn weghaben – Sascha Ruefer spaltet an der EM wieder die Gemüter

Bahnhof in Dortmund wegen unbekanntem Gegenstand gesperrt +++ Hoher Besuch für die Nati

Granit Xhaka gegen Toni Kroos – Kampf und Vergleich der Titanen

Beide sind das Metronom ihrer Mannschaft, die Taktgeber ihrer Nation. Und doch prägen der Schweizer Granit Xhaka und der Deutsche Toni Kroos unterschiedlich. Oder sind ihre Planeten gar ähnlich?

Schweiz gegen Deutschland ist grundsätzlich ein Duell David gegen Goliath. Mit Blick auf die letzten Turniere ist die Nati aber alles andere als ein Zwerg. So atmete ganz Deutschland auf, als Toni Kroos in diesem Februar via soziale Medien seine Rückkehr verkündete. Nach der paneuropäischen EM hatte er sich im Sommer 2021 aus dem deutschen Nationalteam verabschiedet, zu jener Zeit trauerte man ihm nicht nach. Zumal ein Umbruch gefordert worden war, den man aber nicht mit dem Mittelfeldmotor sah. Heute hat sich die Gefühlslage im Land dank Kroos schlagartig verändert. Aus Hoffnung wurde Euphorie.