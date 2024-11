Jamal Musiala gleicht für die Bayern in Dortmund kurz vor Schluss aus. Bild: keystone

Kein Sieger im Klassiker in Dortmund – Musiala rettet den Bayern einen Punkt

Bayern München entgeht im Topspiel der 12. Bundesliga-Runde bei Borussia Dortmund nur hauchdünn einer Niederlage. Jamal Musiala erzielt in der Schlussphase das 1:1. Harry Kane scheidet verletzt aus.

Musiala war in dem packenden Liga-Klassiker in Dortmund in der 85. Minute erneut mit einem Kopfball erfolgreich und sorgte dafür, dass Bayerns Serie der Ungeschlagenheit auch nach der 12. Runde steht. Für Dortmund hatte Jamie Gittens in der ersten Halbzeit nach einer starken Einzelaktion getroffen. Der pfeilschnelle englische Aussenstürmer liess Konrad Laimer im Laufduell alt aussehen, zog von links in den Strafraum und überwand Manuel Neuer im Bayern-Tor mit einem präzisen Schuss in die rechte obere Ecke.

Durch das Remis verteidigte die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany ihren Vorsprung von zehn Punkten auf den fünftplatzierten BVB. Der erste Verfolger Eintracht Frankfurt, der bislang als einzige Mannschaft einigermassen mit den Bayern Schritt gehalten hat, könnte den Rückstand am Sonntag in Heidenheim auf vier Punkte verkürzen.

Die anderen Bundesliga-Spiele vom Samstag:

Für getrübte Freude sorgte bei den Bayern nach dem Schlusspfiff der Umstand, dass sich Top-Torschütze Harry Kane in der ersten Halbzeit verletzungsbedingt auswechseln lassen musste. Dabei steht schon am Dienstag im Cup gegen Bayer Leverkusen der nächste Prüfstein an.

Borussia Dortmund - Bayern München 1:1 (1:0)

81'365 Zuschauer.

Tore: 27. Gittens 1:0. 85. Musiala 1:1.

Bemerkungen: Borussia Dortmund mit Kobel. (abu/sda)

