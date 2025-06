Michal Probierz verlässt die polnische Nationalmannschaft. Bild: keystone

Nach Streit mit Lewandowski: Polnischer Nationaltrainer tritt zurück

Torjäger Robert Lewandowski hat im Streit mit Michal Probierz seinen Rücktritt aus dem Team erklärt. Nun macht es ihm der Nationaltrainer nach.

Inmitten der WM-Qualifikation findet das Chaos in der polnischen Nationalmannschaft keine Ruhe: Nationaltrainer Michal Probierz hat seinen Rücktritt verkündet. Das teilte der polnische Verband am Donnerstag mit. «Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass in der gegenwärtigen Situation die beste Entscheidung zum Wohle der Nationalmannschaft mein Rücktritt vom Amt des Selektors ist», erklärte Probierz in einem Statement.

Und weiter: «Die Ausübung dieser Funktion war die Erfüllung meiner beruflichen Träume und die grösste Ehre in meinem Leben.» Probierz hatte das polnische Nationalteam im November 2023 übernommen. Zuvor entschied er sich dazu, dass Mittelfeldspieler Piotr Zieliński (Inter Mailand) künftig das Kapitänsamt in der Nationalmannschaft übernehmen werde – und nicht mehr Robert Lewandowski.

Der Torjäger vom FC Barcelona hatte das Kapitänsamt seit 2014 inne. «Der Trainer informierte Robert Lewandowski, die gesamte Mannschaft und den Trainerstab persönlich über seine Entscheidung», teilte der Verband dazu am Sonntag mit. Lewandowski kündigte daraufhin an, nicht mehr unter Probierz für Polen zu spielen.

Der Stürmer sei «überhaupt nicht vorbereitet» gewesen auf den Anruf, «ich habe gerade die Kinder ins Bett gebracht», sagte er im Interview mit «WP SportoweFakty»: «Das Gespräch dauerte ein paar Minuten.» Probierz habe sein «Vertrauen missbraucht», klagte Lewandowski.

Polen hatte ohne Lewandowski in der Qualifikation für die WM 2026 zuletzt überraschend mit 1:2 gegen Finnland verloren, nach drei Spielen liegt das Team in Gruppe G nur auf Platz drei. (riz/t-online)