Die Schweizer hatten ihre Meinungsverschiedenheiten mit den Dänen, doch nun brauchen wir ihre Hilfe. Bild: keystone

Verlieren für Dänemark verboten – so verhindert die Schweiz den Nations-League-Abstieg

Mit nur einem Punkt aus den bisherigen vier Spielen in der Nations League steht die Schweizer Nationalmannschaft mit dem Rücken zur Wand. In den letzten zwei Spielen gegen Serbien und Spanien sind die Eidgenossen auf Siege und Schützenhilfe angewiesen.

Die aktuelle Tabelle der Nations League sieht für die Schweiz alles andere als rosig aus. Eine Qualifikation für den Viertelfinal ist bereits nicht mehr möglich, und auch eine Rettung in die Relegation könnte eine grosse Rechnerei für Xhaka und Co. werden. Es liegt nicht mehr nur in den Füssen der Schweizer. Wir haben für euch die möglichen Szenarien zusammengestellt.

Die aktuelle Tabelle

Dies gilt bei Punktgleichheit

höhere Punktzahl aus den Direktbegegnungen der betreffenden Mannschaften bessere Tordifferenz aus den Direktbegegnungen der betreffenden Mannschaften grössere Anzahl erzielter Tore aus den Direktbegegnungen der betreffenden Mannschaften bessere Tordifferenz aus allen Gruppenspielen grössere Anzahl erzielter Tore aus allen Gruppenspielen grössere Anzahl erzielter Auswärtstore aus allen Gruppenspielen grössere Anzahl Siege aus allen Gruppenspielen grössere Anzahl Auswärtssiege aus allen Gruppenspielen geringere Gesamtzahl an Strafpunkten auf der Grundlage der in allen Gruppenspielen von Spielern und Mannschaftsoffiziellen erhaltenen Gelben und Roten Karten (Gelbe Karte = 1 Punkt, Gelb-Rot = 3 Punkte, Rote Karte = 3 Punkte) bessere Platzierung in der Eintrittsliste der UEFA Nations League 2024/25 (dort ist die Schweiz besser platziert als Serbien, aber hinter Dänemark)

Es könnte zum Zähneknirschen werden. Bild: keystone

Auch mit zwei Siegen ist ein Abstieg möglich

Laut dem UEFA-Reglement für die Nations League entscheidet bei Punktegleichheit zunächst die Direktbegegnung der betroffenen Teams. Aktuell steht Dänemark bei sieben und Serbien bei vier Punkten. Sollte die Schweiz beide Spiele gewinnen und Dänemark gegen Spanien und Serbien verlieren, stehen alle drei Mannschaften mit sieben Punkten da.



In diesem Fall wäre die Schweiz abgestiegen. Denn die Schweizer hätten nur vier Punkte aus den Direktbegegnungen gegen die beiden Kontrahenten gesammelt. Dänemark mit sieben und Serbien mit sechs Punkten wären somit vor der Mannschaft von Murat Yakin klassiert. Somit ist auch Platz zwei für die Eidgenossen nicht mehr möglich, denn in keinem anderen Szenario erreichen sie gleich viele Punkte wie die Dänen.

Jubeln die Dänen in den nächsten zwei Spielen, darf sich auch die Schweiz darüber freuen. Bild: keystone

So ist die Ausgangslage für den Freitag

Bei einer Niederlage oder einem Unentschieden gegen die Serben wäre der Abstieg bereits sicher besiegelt. Sollte die Nati mit weniger als zwei Toren Differenz gewinnen, wäre Serbien vor dem letzten Spieltag weiterhin vor der Schweiz platziert, da sie ein besseres Torverhältnis in der Direktbegegnung stellen. Die Schweiz unterlag im Oktober mit 0:2 beim Auswärtsspiel in Serbien.

Im Oktober hatten Xhaka und Akanji gegen Serbien nur das Nachsehen. Bild: keystone

Wird das Spiel mit mindestens drei Toren zugunsten der Eidgenossen entschieden, würde die Schweiz die Serben dank des besseren Torverhältnisses im Direktduell überholen. Bei einem Sieg mit zwei Toren Vorsprung stünde sie dank der höheren Anzahl an erzielten Toren in allen bisherigen Gruppenspielen bis am Montag sicherlich auf Platz drei.

Das würde ein knapper Sieg gegen Serbien bedeuten

Sollte die Schweiz gegen Serbien drei Punkte einfahren, ist sicher, dass es Rechnereien am letzten Spieltag geben wird. Beide Mannschaften würden mit vier Punkten in das jeweils entscheidende Spiel gehen. Somit ist klar: Nur wenn ein Team mehr Punkte holt als der direkte Konkurrent, bleibt das grosse Rechnen erspart.

Das würde ein klarer Sieg gegen Serbien bedeuten

Auch ist die ganze Situation nicht sehr komplex, wenn die Schweiz mit nur einem Tor Differenz gegen die Serben gewinnt. Dann muss sie mehr Punkte gegen Spanien sammeln als Serbien gegen Dänemark. Siegt die Schweiz mit drei oder mehr Toren, ist Platz drei sicher, sollten sie gleich wie die Serben punkten, ausser Dänemark verliert beide Spiele der Woche. Dann wäre die Nati direkt abgestiegen.

Das würde ein Sieg gegen Serbien mit zwei Toren Differenz bedeuten

Aktuell hat die Schweiz eine Tordifferenz von -7, Serbien steht bei -3. Bei einem Sieg der Schweiz mit zwei Toren Unterschied wäre die Bilanz vor dem letzten Gruppenspiel also genau ausgeglichen. Somit entscheidet, wer mehr Treffer in allen Gruppenspielen erzielt hat. Da wäre die Schweiz dann vorübergehend mit drei Toren im Vorteil.

In folgenden Fällen wäre die Schweiz nicht abgestiegen:

Die Schweiz sammelt mehr Punkte als Serbien.

Beide Teams gewinnen, Dänemark hat am Freitag gegen Spanien nicht verloren und die Schweiz gewinnt gegen Spanien mit der gleichen oder höheren Tordifferenz als Serbien gegen Dänemark.

Beide Spiele enden in einem Unentschieden. Die Serben erzielen nicht mindestens drei Tore mehr als die Schweiz.

Spanien schlägt die Schweiz und Dänemark gewinnt gegen Serbien mit der gleichen oder höheren Tordifferenz als Spanien.

Sollte der Fall eintreten, dass die Schweiz und Serbien am Schluss mit der exakt gleichen Punktzahl und demselben Torverhältnis dastehen, würden die erzielten Auswärtstore entscheiden. Beide haben bisher kein einziges Auswärtstor. Auch bei den nächsten beiden Punkten hätten die Serben die gleiche Bilanz wie die Schweiz.

Es könnte einen engen Kampf zwischen der Schweiz und Serbien geben. Bild: keystone

Dadurch müsste die Fairplaywertung entscheiden. Du erahnst es schon, auch in dieser sind beide Länder momentan noch gleichauf. Sollte auch dieses Kriterium mit gleich vielen Punkten enden, hätte die Schweiz Glück. In der Eintrittsliste der UEFA Nations League 2024/25 liegen sie vor Serbien.

So würde es nach dem Ligaerhalt weitergehen

Sollte der Sprung auf den dritten Rang gelingen, müsste die Schweiz in der Relegation gegen einen Zweitplatzierten aus der Liga B antreten. Aktuell wären die möglichen Gegner England, Österreich, Georgien und Wales.

In der Relegation könnte es zu einer Revanche gegen England kommen. Bild: keystone

Die Relegationsspiele finden in der nächsten Nationalmannschaftspause statt. Am 20. März 2025 steigt das Hinspiel und drei Tage später das entscheidende Rückspiel.