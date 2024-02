Beide Fanszenen trauern – Todesfall im Leipziger Stadion bei Spiel gegen Gladbach

Und die Gladbacher Gäste hatten noch ganz anderen Anlass zur Trauer: Ein Fan der Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane war bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Diesen traurigen Anlass erklärten die «Fohlen» Mitte der ersten Hälfte bei X, die "Rheinische Post" meldete dazu, das Unglück habe sich bereits am Freitag zugetragen, die Anhänger der Borussia hätten aber erst auf der Anreise zum Spiel die Nachricht erfahren.

Was war passiert? Die Fanlager der Klubs hatten beiderseits ernste Gründe für ihr anhaltendes Schweigen. Denn: Während der ersten Halbzeit in der Red Bull Arena ereignete sich ein Notfall auf den Rängen. Nach Angaben von RB Leipzig musste ein Zuschauer reanimiert werden, daher verzichte der Leipziger Fanblock aus Respekt und Achtung der kritischen Lage auf laute Unterstützung seiner Mannschaft. Dies meldeten die Sachsen im Laufe der ersten Hälfte bei X .

Doch die bedrückende Stimmung in der Arena hatte beim 2:0-Erfolg der Gastgeber nichts zu tun mit eventuellen Protesten der Fans gegen die Investorenpläne der DFL. Tatsächlich zeigen Anhänger auch im Leipziger Stadion ein grosses Banner. Der Anlass für die Stille war aber ein anderer.

RB Leipzig gegen Borussia Mönchengladbach. Das Topspiel des 22. Spieltags der Bundesliga am Samstagabend. Doch von Topspiel-Stimmung war im Leipziger Stadion nichts zu spüren in der ersten Halbzeit. Stattdessen: Viel Stille, höchstens verhaltener Jubel auf beiden Seiten.

In der ersten Halbzeit der Partie zwischen den Sachsen und den Rheinländern entwickelt sich eine bedrückende Stimmung im Stadion. Dafür gibt es traurige Gründe – auf beiden Seiten.

Bayern München ist deutscher Rekordmeister: 2023 ging die Meisterschale bereits zum 33. Mal an den Liga-Krösus, zum elften Mal in Serie holten die Bayern den Titel.

