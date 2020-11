Sport

Fussball

Liste von ausgebildeten Fussball-Profis: Real Madrid top, FC Basel dabei



Bild: www.imago-images.de

Diese Klubs haben am meisten aktive Fussball-Profis ausgebildet – der FCB ist auch dabei

Das Internationale Zentrum für Sport-Studien CIES in Neuenburg ist bekannt für seine Analysen rund um den Fussball. Heute ist eine neue Liste mit den Klubs erschienen, die am meisten in Europa aktive Fussball-Profis ausgebildet haben. Gemäss der UEFA-Definition gelten Ausbildungsklubs als solche, bei denen die Spieler zwischen 15 und 21 Jahren mindestens drei Saisons gespielt haben. Die Definition von «in Europa aktive Profifussballer» bedeutet, dass der Spieler aktuell in der höchsten Liga von einem der 31 Mitgliederverbände der UEFA spielen muss.

Diese Klubs haben gemäss dieser Definition am meisten Spieler ausgebildet:

Mit 85 ausgebildeten Profis liegt der serbische Verein Partizan Belgrad auf Rang 1, dahinter folgt die berühmte Jugendabteilung von Ajax Amsterdam. Mit Real Madrid und dem FC Barcelona haben es auch zwei Schwergewichte des europäischen Fussballs auf die Liste geschafft. Beide sind ebenfalls für ihre herausragenden Jugendabteilungen bekannt.

Der einzige Schweizer Vertreter, der es auf die Liste geschafft hat, ist der FC Basel. Beim FCB wurden 30 Spieler ausgebildet, die nun in einer höchsten Liga in Europa spielen. Zu den bekanntesten beim FC Basel ausgebildeten Spielern zählen Granit Xhaka (Arsenal), Xherdan Shaqiri (Liverpool), Breel Embolo, Yann Sommer (beide Borussia Mönchengladbach) und Ivan Rakitic (FC Sevilla).

Bild: KEYSTONE

Wird der Filter angepasst auf Spieler, die in einer der Top-5-Ligen Europas (England, Spanien, Deutschland, Italien und Frankreich) spielen, ergibt sich folgende Rangliste.

Wenig überraschend sind es auch hier die spanischen Topklubs Real Madrid und FC Barcelona, welche die Liste anführen. Auffällig ist, dass neben vielen spanischen Vereinen auch viele Klubs aus Frankreich auf der Liste sind. Die ersten Engländer kommen mit Manchester United und dem FC Arsenal erst auf den Rängen 9 und 10. Der Verein mit den meisten ausgebildeten Spielern aus Italien ist Atalanta Bergamo mit 20, in Deutschland ist es der VfB Stuttgart mit 19. (zap)

