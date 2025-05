Die Pariser jubeln über die Finalqualifikation. Bild: keystone

Arsenal verliert auch das Rückspiel: PSG steht zum ersten Mal seit fünf Jahren im CL-Final

Im Final der Champions League trifft Inter Mailand auf Paris Saint-Germain. Nach dem 1:0 im Hinspiel gewinnen die Franzosen auch das Halbfinal-Rückspiel gegen Arsenal 2:1.

45 Champions-League-Spiele hat der Spanier Fabian Ruiz bis Mittwoch bestritten: 14 für Napoli, 31 für PSG. Ein Tor gelang dem zentralen Mittelfeldspieler dabei nie. Dann kam das Halbfinal-Rückspiel gegen Arsenal und ausgerechnet Ruiz brachte die Pariser auf die Siegerstrasse. In der 27. Minute legte er sich den Ball an der Strafraumgrenze mit der Brust vor und schloss dann im Stile eines erfahrenen Torjägers mit einem Halbvolley ab.

Ruiz mit dem ersten Tor des Spiels. Video: SRF

Ruiz traf damit mitten ins Herz der Gäste, die besser ins Spiel gestartet waren. In den ersten acht Minuten hatte Arsenal bereits drei vielversprechende Torchancen. Zu diesem Zeitpunkt mussten sich die Pariser einmal mehr bei Torhüter Gianluigi Donnarumma bedanken, der wie so oft in dieser K.o.-Phase mit starken Paraden glänzte.

Arsenal lässt nach starkem Beginn nach

Während Arsenal das angeschlagene Tempo nicht halten konnte, fanden die Gastgeber besser ins Spiel und kamen ihrerseits durch Chwitscha Kwarazchelia und Désiré Doué zu guten Möglichkeiten. Noch bevor die Fans im Parc de Princes ihren Toptorjäger Ousmane Dembélé vermissen konnten, der nach einer Oberschenkelverletzung zunächst auf der Ersatzbank sass, sorgte Ruiz für die beruhigende Führung.

Vitinha scheitert kläglich vom Punkt aus. Video: SRF

Mit diesem Vorsprung ging PSG in die Pause und geriet danach nie ernsthaft in Gefahr. Selbst nachdem Arsenal-Goalie David Raya einen strengen Handspenalty parierte, wechselte das Momentum die Seite nicht. Im Gegenteil: Nur drei Minuten später bügelte Achraf Hakimi den Fehler von Vitinha aus und sorgte mit einem Distanzschuss für das 2:0. Erst jetzt wachten die Engländer wieder auf und kamen durch Bukayo Saka zum Anschlusstor. Dieser hatte kurz darauf auch den Ausgleich auf dem Fuss, schoss jedoch über das Tor.

Herrlicher Schlenzer von Achraf Hakimi. Video: SRF

Erst ein französischer Titel

Für die Pariser, die in den letzten Jahren in der Champions League oft unglücklich agierten, ist es nach 2020 der erst zweite Finaleinzug. Damals unterlagen sie Bayern München 0:1. Am 31. Mai hat PSG ausgerechnet in München die Chance, die bittere Niederlage vergessen zu machen und den ersehnten Titel doch noch zu holen.

Es wird der zweite italienisch-französische Champions-League-Final nach 1993. Vor 32 Jahren besiegte Marseille die AC Milan 1:0 und sorgte damit für den bislang einzigen Triumph einer französischen Mannschaft in der Königsklasse. Schauplatz des historischen Sieges: München.

Paris Saint-Germain - Arsenal 2:1 (1:0)

SR Zwayer (GER).

Tore: 27. Ruiz 1:0. 72. Hakimi 2:0. 76. Saka 2:1.

Paris Saint-Germain: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (88. Gonçalo Ramos); João Neves, Vitinha, Ruiz; Doué (74. Hernández), Barcola (70. Dembélé), Kwarazchelia.

Arsenal: Raya; Jurriën Timber (83. White), Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly (68. Calafiori); Ödegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Gabriel Martinelli (69. Trossard).

Bemerkungen: 69. Raya hält Penalty von Vitinha.

Verwarnungen: 18. Nuno Mendes, 26. Rice, 56. Lewis-Skelly, 86. Calafiori, 86. Kvaratskhelia, 86. Saka. (riz/sda)