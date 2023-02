Alisha Lehmann hat nach Nati-Rückkehr mehr Instagram-Follower als Roger Federer

Lehmann drängte sich mit ihren Leistungen bei Aston Villa für die Landesauswahl auf. Es wird ihr Ziel sein, sich dort wieder einen festen Platz zu erspielen. Im Sommer findet die WM in Australien und Neuseeland statt – mit der Schweiz, und wenn es nach ihr geht, auch mit Alisha Lehmann. (ram)

Nachdem sie sich im Sommer «mental nicht bereit» für die EM in England fühlte, ist Lehmann zurück im Schweizer Nationalteam. Die Initiative sei von der Spielerin ausgegangen, liess die neue Nationaltrainerin Inka Grings verlauten. «Das zeigt, dass sie motiviert und bereit ist für ein Comeback. Für mich hat jede eine zweite Chance verdient.»

«Die denken, sie können sagen, was sie wollen» – Alisha Lehmann über Cybermobbing

Gegenüber «20 Minuten» erklärte eine Social-Media-Expertin, Alisha Lehmann würde mit ihren Aktivitäten auf den verschiedenen Plattformen – auf Tiktok folgen ihr ebenfalls 6,5 Millionen Follower – wohl eine sechsstellige Summe kassieren, «mit steigender Tendenz». Die ehemalige YB-Stürmerin präsentiert sich zugleich als Fussballerin wie auch privat mit teilweise sexy Fotos. Diese können Fans auch in ihrem Kalender betrachten, den es sogar von ihr handsigniert zu kaufen gibt.

Sechs Tore in 33 Länderspielen für die Schweiz. Die nackten Zahlen machen aus Alisha Lehmann noch keinen Superstar des Frauenfussballs. Doch die Bernerin ist nicht bloss Spielerin. Lehmann spielt auch als Influencerin in einer Top-Liga.

