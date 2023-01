Bisher hat er sein Versprechen, den FC Basel zu alter Grösse zu führen, nicht eingelöst: David Degen. Bild: www.imago-images.de

So schlecht hat David Degen seine Antritts-Versprechen als FCB-Präsident eingelöst

Vor gut anderthalb Jahren hat David Degen den FC Basel übernommen. Bei seinem Antritt versprach er viel, doch sportlich steht der Klub so schlecht da wie lange nicht mehr. Wie gut konnte der 39-Jährige seine Versprechen einhalten?

Beim FC Basel brennt mal wieder der Baum. Das Team erfüllt die Erwartungen nicht, in der Tabelle ist der Rückstand zu Leader YB eigentlich nicht mehr einzuholen, die Kritik wird auch seitens der Spieler immer lauter und bei den Fans steigt der Unmut über den Vereinspräsidenten. Was sich anhört wie eine Rückblende in den Frühling 2021, ist beim einstigen Liga-Krösus knapp zwei Jahre später wieder bittere Realität.

Dabei war die Hoffnung nach der Übernahme durch David Degen, der dem ehemaligen Präsidenten Bernhard Burgener die Mehrheitsanteile abgekauft hatte, gross. Doch von den Versprechen, die Degen dem FC Basel und dessen Fans damals gegeben hat, ist nur wenig übrig geblieben.

«Der FCB muss wieder zurück zu alter Stärke.»

Am Ende der Saison 2020/21 stand Basel mit 31 Punkten Rückstand auf YB, das den 4. Meistertitel in Folge feierte, auf dem 2. Platz. Nach dem erneuten 2. Platz in der ersten Saison nach Degens Übernahme steht Basel aktuell auf dem sechsten Platz. Der Klub hat die schlechteste Hinrunde in der Super-League-Geschichte hinter sich. Seit der Gründung der Super League in der Saison 2003/04 war Basel am Ende der Saison nie schlechter als Dritter.

Nach anderthalb Saisons ist es zwar noch zu früh, um ein endgültiges Urteil zu fällen, aber es scheint momentan unvorstellbar, dass Basel den Graben zu YB in nächster Zeit schliessen kann. Während die Young Boys die Liga wieder dominieren, dümpelt Basel im Mittelfeld der Tabelle herum. Während bei den «Gelb-Schwarzen» mit David von Ballmoos, Levin Blum und vor allem Fabian Rieder mehrere Eigengewächse zum Stammpersonal gehören, sucht man diese beim FCB vergebens.

Einzig die Routiniers Taulant Xhaka und Fabian Frei, der mit 15 erstmals zu «Rotblau» wechselte, kommen aus der Basler Jugend und werden regelmässig eingesetzt. Dabei waren es Spieler wie Xherdan Shaqiri, Breel Embolo oder auch Valentin Stocker, welche den FCB in seiner erfolgreichsten Zeit so stark gemacht haben. Nun kommen die Talente von Vereinen wie Barcelona (Arnau Comas), Lyon (Hugo Vogel) oder Dortmund (Bradley Fink) und sind häufig auch nur ausgeliehen wie Darian Males (Inter Mailand), Andy Diouf (Rennes) oder Hugo Novoa (Leipzig). Eigengewächse wie Liam Chipperfield oder Tician Tushi wurden vor der Saison aus dem Kader der ersten Mannschaft hingegen aussortiert. Das führt gleich zum nächsten Problem.

Versprechen noch nicht eingelöst.

«Wir müssen dafür sorgen, dass jeder Spieler und die Fans stolz sind auf diesen Klub. Die Spieler müssen auf dem Platz für diesen Klub brennen.»

Vielen Spielern fehlt die Identifikation mit dem Klub. Dies bemängelte auch Captain Fabian Frei nach der 2:3-Niederlage am letzten Wochenende gegen Luzern. Im SRF-Interview sagte er: «Es ist mir in den falschen Hals, dass die halbe Mannschaft in die Kabine gegangen ist, ohne sich bei den Fans zu bedanken. Das habe ich noch nie erlebt.» Es sei eine Sache des Anstands, den Fans, die den Verein auch bei Auswärtsspielen und in der Kälte stets unterstützen, diesen Respekt zu erweisen, so schwierig es manchmal sei. «Die Fans können am wenigsten dafür, wenn wir einen ‹Seich› zusammenspielen.»

Das Interview mit Fabian Frei. Video: SRF

Auf dem Feld scheint es oftmals, als seien einigen Spielern persönliche Erfolge wichtiger als jene des Klubs. Dies ist diesen nicht einmal übelzunehmen, nur Frei, Xhaka und Michael Lang, der im Sommer 2021 zurückkehrte, waren bereits vor der Saison 2021/22 beim FCB. Zudem hat Basel mit einem Altersschnitt von 23 Jahren den jüngsten Kader der Super League. Viele Spieler wollen sich also ins Rampenlicht stellen, sich für grössere Klubs empfehlen und die Schweiz als Steigbügel benutzen.

Dass es beim FCB zu viele solcher Spieler hat, ist ein Fehler in der Kaderplanung. Will man, dass die Profis für den Klub brennen, kann man nicht ausschliesslich auf U23-Spieler setzen, sondern braucht auch Anführer, welche diese in die richtige Richtung ziehen. Da ist Frei häufig alleingelassen. Auch die Fans wünschen sich mehr Spieler wie ihn oder Xhaka. Gibt das Team alles und ist ein grosser Einsatz erkennbar, verzeihen die Fans auch einmal einen Fehler. Dies ist nicht zuletzt daran erkennbar, dass die grosse Identifikationsfigur an der Seitenlinie, Alex Frei, nach wie vor einen grossen Bonus geniesst.

Versprechen nicht eingelöst.

«Es muss wieder eine gewisse Demut einkehren, auch wenn wir weiter vorne mitspielen wollen.»

Will man etwas sarkastisch sein, kann man sagen, dass zumindest der erste Teil dieser Aussage voll und ganz eingetroffen ist. Vom FCB erwartet aktuell kaum jemand die ganz grossen Erfolge, Titel werden vorerst die Ausnahme und nicht die Regel sein und die Sternstunden im Europacup gehören wohl weiterhin der Vergangenheit an. Aber der Teil mit dem «weiter vorne mitspielen» klappt noch nicht so ganz.

Auch auf dem Transfermarkt werden nicht mehr die grossen Brötchen gebacken. Seit Degen übernommen hat, hat der FCB durch Verkäufe gemäss Transfermarkt ein Plus von knapp 24 Millionen Franken erwirtschaftet. Nur für vier Spieler wurde seither eine Ablöse bezahlt, ein Grossteil der Zugänge kam ablösefrei oder auf Leihbasis. Nur sind so auch keine grossen Transfergewinne zu erwarten. Spieler wie Mohamed Salah, Mohamed Elyounoussi oder zuletzt im Sommer 2021 Arthur Cabral und Edon Zhegrova wurden alle für tiefe Millionenbeträge gekauft und dann gewinnbringend verkauft. Aktuell ist schwer vorstellbar, wer Basels Transferkasse füllen soll.

Im Kader der Basler herrscht aber nicht nur eine Dysbalance zwischen erfahrenen Anführern und jungen Talenten, sondern auch zwischen den einzelnen Positionen. Während für die einzige Position im Sturm gleich vier Spieler zur Verfügung stehen und auch die Flügel überbesetzt sind, hat Basel nur drei nominelle Innenverteidiger im Kader. Bei der Kaderplanung haben die Verantwortlichen also in mehrfacher Hinsicht Fehler gemacht. Es ist sicher positiv, dass, wie Degen ankündigte, nur Geld ausgegeben wird, welches der Verein besitzt, doch wenn die Transfers nicht fruchten, kann eine grössere Demut nicht als Ausrede verwendet werden. Zumal der Klub trotz des Transferplus zuletzt rote Zahlen schrieb.

Versprechen teilweise eingelöst.

«Ich wollte nie Präsident werden. Ich will mich dort einbringen, wo ich meine grosse Stärke habe, und das ist der Sport.»

Als Degen seinen neuen Verwaltungsrat vorstellte, war darin unter anderem der frühere Trainer Christian Gross vertreten. Präsidiert sollte dieser von Reto Baumgartner werden. Degen erklärte, dass es nie sein Ziel war, Präsident des Verwaltungsrats zu werden. Ein gutes halbes Jahr später war er das dann doch. Gross und Baumgartner schieden aus dem Verwaltungsrat aus, obwohl Baumgartner dem FCB weiterhin als Vereinspräsident erhalten bleibt.

Versprechen nicht eingelöst.

«Es gibt keine Alleinherrschaft mehr beim FC Basel.»

Es ist schwierig zu beurteilen, wie viel David Degen wirklich selbst entscheidet und wer dabei mitbestimmen kann. Doch im Aktienstreit wurde zuletzt offensichtlich, dass dem Verwaltungsrat wenig an breiter Abstützung liegt. Dieser wollte nämlich den Verein zur Kasse bitten. Sollte der FC Basel nicht 25 Prozent des Defizits der FC Basel 1893 AG decken, werde der Anteil des Vereins an der Fussball-AG von 25 auf 10 Prozent sinken. Damit gingen Degen und Co. auf Konfrontation mit dem Klub und den Fans. Obwohl der Verwaltungsrat einen Rückzieher machte, ist der Konflikt noch nicht geklärt. Denn nach wie vor wollen die Verantwortlichen Vereinsanteile zu Geld machen, was vor allem bei der Muttenzerkurve schlecht ankommt. Beim Spiel gegen den FC Luzern zeigte diese ein Banner mit der Aufschrift: «Es ist Zeit, den Verein als Basis zu verstehen.»

Unterstützung bekommt Degen aus dem Klub. Heiko Vogel, der von Degen als Sportdirektor zurück zum FC Basel geholt wurde, erzählte im SRF, dass der Präsident keine «One-Man-Show» sei: «Er holt alle ins Boot.» So scheint Degen kein Alleinherrscher zu sein, nur will er die Macht des von ihm präsidierten Verwaltungsrats so hoch wie möglich gestalten und riskiert damit auch die Beziehung zu den Fans. Auch die Entlassung von Trainer Patrick Rahmen sorgte bei vielen für Unverständnis – auch weil sie wie ein Alleingang Degens schien.

Versprechen höchstens teilweise eingelöst.

«Wir müssen einen und nicht spalten.»

Nach dem Streit zwischen der Vereinsführung um Bernhard Burgener und der Anhängerschaft des FC Basel wollte Degen, dass Klub, Verwaltungsrat und Fans an einem Strang ziehen. Er wollte wieder eine Gemeinschaft schaffen, was auch in seiner Aussage mitschwang, dass alle, die ins Stadion kommen, stolz sein können auf den Klub. Das ist Degen in keinster Weise gelungen, der Rückhalt bei den Fans schwindet derweil immer weiter.

Versprechen nicht gehalten.

«Ich bin zu hundert Prozent davon überzeugt, dass wir den Erwartungen gerecht werden können.»

Bisher kann nicht die Rede davon sein, dass Degen und Co. die Erwartungen erfüllt oder die Versprechen eingelöst haben. Noch bleibt ihnen aber Zeit, das Ruder herumzureissen.