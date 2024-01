Nach der Pause drückte der FC Luzern aufs Tempo. Vergessen war, dass die Gastgeber seit der 7. Minute und einer ungeschickten Intervention von Nicky Beloko nur noch zu zehnt spielten. Pius Dorn traf in der 62. Minute, nachdem sich in den Minuten zuvor der Treffer der Innerschweizer angekündigt hatte, zum 1:1. Und kurz vor Schluss setzte Severin Ottiger der Leistung der zehn Luzerner mit dem 2:1 die Krone auf.

Beide Torschützen zum ersten Sieg in der Ära der neuen Besitzer aus Los Angeles hatte Coach Bruno Berner in der 69. Minute eingewechselt. Der erste profitierte bei seinem Tor von der starken Vorarbeit von Francis Momoh, der zweite von einem fatalen Fehler von FCZ-Verteidiger Lindrit Kamberi. (sda)

Doch nach dem Seitenwechsel zeigte sich, dass der FCZ in einer Krise steckt und nicht mehr über die Sicherheit verfügt, die ihn bis in den Dezember ausgezeichnet hatte. GC übernahm das Spieldiktat und belohnte sich mit den Toren von Dorian Babunski (72.) und Pascal Schürpf (95.).

Eine Halbzeit lang lief alles im Sinne des FC Zürich. Ohne den gesperrten Trainer Bo Henriksen an der Seitenlinie dominierte der Vierte der Super League das Geschehen im Letzigrund deutlich. Bledian Krasniqi gelang in der 20. Minute mit einem schönen Schuss aus 20 Metern das 1:0.

Schwarzes Wochenende in Cortina – Schweizer Speedfahrerinnen im Verletzungspech

Nach Corinne Suter am Freitag zieht sich bei der Abfahrt am Samstag auch Joana Hählen einen Kreuzbandriss zu. Es ist ein schwarzes Wochenende, das die Schweizerinnen in Cortina d'Ampezzo einziehen.

Sie ist die letzte Fahrerin, die sich vor dem langen Unterbruch wegen starken Windes aus dem Starthaus stösst. Die Ziellinie überquert Joana Hählen aber nicht. Nach ansprechenden Zwischenzeiten gerät sie im Mittelabschnitt nach einem Sprung in Rücklage und setzt unglücklich auf der Piste auf. Sie wird nach hinten gedrückt und ausgehebelt. In hohem Tempo fährt sie am Tor vorbei und bricht ihre Fahrt ab, legt sich auf die Piste. Hählen begibt sich selbstständig ins Ziel. Dort wird sie mit dick bandagiertem rechten Bein in einem Rollstuhl abtransportiert.