Für Milos Malenovic könnte die Zeit beim FC Zürich schon bald vorbei sein. Bild: KEYSTONE

Kurz vor der Weihnachtspause: FCZ-Sportchef Malenovic droht das Aus

Viele Fans vom FC Zürich wünschen sich schon lange eine Entlassung von Sportchef Milos Malenovic. Nun könnten die Tage des 40-Jährigen beim FCZ gezählt sein.

Viele Fans hat Milos Malenovic beim FC Zürich nicht. In seinen gut zwei Jahren als Sportchef herrschte oft Unruhe bei den Zürchern, vor allem in den letzten Monaten stand der ehemalige Spielerberater oft in Kritik. Die FCZ-Anhänger forderten bereits mit Spruchbändern und einer Online-Petition die Entlassung Malenovics.

Wie der Blick berichtet, könnte es jetzt tatsächlich so weit sein. Wie mehrere Quellen der Zeitung bestätigen, wird am Freitag ein Meeting für die Spieler durchgeführt, in dem es unter anderem um Malenovic, aber auch um Interimstrainer Dennis Hediger gehen soll. Bisher ist nur klar, dass Hediger bis Ende Jahr und damit noch sicher für das letzte Spiel vor Weihnachten an der Seitenlinie stehen wird. Die Limmatstädter reisen am Samstagabend zum Leader nach Thun.

Malenovic zusammen mit FCZ-Präsident Ancillo Canepa. Bild: keystone

An der Generalversammlung des Vereins am Montag vor einer Woche war Malenovic nicht vor Ort. Aufgrund eines Transfers sei er im Ausland, hiess es damals. Mehrere Hundert Fans der Zürcher waren bei der GV vor Ort, viele äusserten sich negativ über den 40-Jährigen.

Die Zeit von Malenovic war bisher geprägt von vielen unerfreulichen Ereignisse für den Verein und die Fans. Zuletzt etwa im Sommer, als der 13-fache Schweizer Meister den niederländischen Trainer Mitchell van der Gaag verpflichteten und ihn als absolute Wunschlösung vorstellten. Bereits im Oktober wurde der 54-Jährige wieder entlassen. «Wir haben ihn auf Empfehlung von Milos engagiert. Milos weiss selber, dass er gewisse Aspekte zu wenig fundiert abgeklärt hat – das war nicht gut», sagte FCZ-Präsident Ancillo Canepa vor wenigen Wochen in einem Blick-Interview.

Malenovic übernahm im Oktober 2023 das Sportchef-Amt bei den Zürchern und wurde so Nachfolger von Marinko Jurendic, welcher nach Augsburg wechselte. In der Super League liegen die Zürcher aktuell unter dem Strich und im Schweizer Cup scheiterte der FCZ bereits in der zweiten Runde an Challenge-League-Vertreter Stade Nyonnais. (riz)