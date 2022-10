Ein Arbeiter wässert den Rasen des Khalifa International Stadium in Doha. Bild: keystone

FIFA bestätigt weitere Todesfälle auf WM-Baustellen in Katar

Auf den Stadionbaustellen im WM-Gastgeberland Katar sind Angaben des Organisationskomitees zufolge während der Arbeitszeit der vergangenen Jahre bei Unfällen drei Menschen gestorben. Das bestätigte der Weltfussballverband FIFA gut einen Monat vor dem Start des Turniers.

Es seien 37 weitere Todesfälle registriert worden, diese Arbeiter seien nicht während ihrer Tätigkeit auf den Baustellen gestorben, hiess es auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Das Organisationskomitee stuft diese Fälle deshalb als «Non-Work-Related Deaths» ein – als Todesfälle, die nicht unmittelbar mit der Arbeit zu tun hätten.

In britischen Medienberichten war im Verlauf der vergangenen Jahre seit der WM-Vergabe im Dezember 2010 von Tausenden toten Arbeitern in Kater geschrieben worden. Das Emirat kritisiert an dieser Darstellung, dass die Todesfälle nicht differenziert dargestellt würden und verweist auf zahlreiche Reformen. Diese wiederum werden von Menschenrechtsorganisationen kritisiert. Amnesty International und Human Rights Watch fordern zudem die Einrichtung eines Entschädigungsfonds, was auch der Deutsche Fussball-Bund unterstützt. (ram/sda/dpa)