Rumänien ist sensationell Gruppensieger – auch die Slowakei darf sich freuen

Die Slowakei und Rumänien stehen zum zweiten Mal in der K.o.-Runde einer EM. Am dritten Spieltag der Gruppe E spielen die beiden in Frankfurt 1:1.

Die «Schande von Frankfurt» war erwartet worden, da sich beide Teams bewusst waren, dass ein Punkt für das Weiterkommen reicht. Doch anders als beim «Nichtangriffspakt von Gijon», als die Nationalmannschaften der Bundesrepublik Deutschland und Österreichs bei der WM 1982 die Angriffsbemühungen nach dem frühen 1:0 für Deutschland einstellten, entwickelte sich in Frankfurt von Beginn weg ein munteres Spiel.

Duda trifft per Kopf zum 1:0 für die Slowakei. Video: SRF

Die Slowaken gingen in der 24. Minute verdient und zum dritten Mal im dritten Spiel in Führung. Ondrej Duda köpfte eine Flanke von Juraj Kucka gegen die Laufrichtung von Florin Nita ins Tor. Dass das Team des italienischen Trainers Francesco Calzona nicht zum zweiten Mal siegte und sich so den Gruppensieg sicherte, lag an Razvan Marin, der acht Minuten vor der Pause einen Penalty äusserst souverän verwandelte. Zuvor hatte David Hancko Ianis Hagi an der Strafraumkante zu Fall gebracht – nach Betrachtung der Videobilder entschied Schiedsrichter Daniel Siebert auf Penalty.

Rumänien gleicht per Elfmeter aus. Video: SRF

Auch in der zweiten Halbzeit, die geprägt war von einem heftigen Gewitter, hatten beide Teams ihre Chancen, konnten jedoch keine davon verwerten. Mit zunehmender Spieldauer gaben sich schliesslich beide mit dem Remis zufrieden, ohne den Spielbetrieb und die Angriffsbemühungen jedoch komplett einzustellen.

Die Slowaken sicherten sich bei der dritten Teilnahme zum zweiten Mal einen Platz in den Achtelfinals. Die Rumänen zogen ebenfalls zum zweiten Mal in die K.o.-Phase ein, zum ersten Mal seit 24 Jahren.

Slowakei - Rumänien 1:1 (1:1)

Frankfurt. - SR Siebert (GER).

Tore: 24. Duda 1:0. 37. Razvan Marin (Penalty) 1:1.

Slowakei: Dubravka; Pekarik (92. Gyömber), Vavro, Skriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda (92. Bero); Schranz (78. Duris), Strelec (70. Bozenik), Haraslin (70. Suslov).

Rumänien: Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Marius Marin; Hagi (67. Man), Razvan Marin (86. Rus), Stanciu, Coman (58. Sorescu); Dragus (66. Puscas).

Verwarnungen: 45. Burca. 45. Bancu. 55. Iordanescu (Trainer). 88. Puscas. 91. Duda. (abu/sda)