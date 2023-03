Ob die Fans sich auch für die neuen Wettbewerbe so begeistern können wie diese zwei Liverpool-Anhänger für die Champions League? Bild: keystone

Darauf haben wir alle gewartet: Die FIFA plant zwei neue Klub-Turniere

Damit die Klub-WM 2025 stattfinden kann, wird es ab 2024 einen zusätzlichen Vereinswettbewerb geben. Den Topklubs ist eine Teilnahme zugesichert – die Schweizer Klubs müssen sich nicht vor kürzeren Sommerferien fürchten.

Zusätzlich zu der aufgeblähten Klub-Weltmeisterschaft im Vierjahresrhythmus ab 2025 mit 32 Teams soll künftig weiterhin auch ein jährlicher Wettbewerb für die besten Vereinsmannschaften der einzelnen Kontinente stattfinden.

Der Rat des Weltverbandes FIFA billigte am Dienstag das Konzept einer Klub-WM ab 2024, bei der der europäische Champions-League-Sieger jedes Jahr automatisch für das Finale gesetzt ist. Dies bedeutet: Die Gewinner der Champions League 2021, 2022, 2023 und 2024 sind sicher dabei. So haben sich der FC Chelsea (Sieger 2021) und Real Madrid (2022) bereits qualifiziert.

Hinzu kommen die besten acht Teams einer UEFA-Rangliste über denselben Zeitraum. Der FC Bayern München ist derzeit Spitzenreiter der Fünf-Jahres-Rangliste der UEFA. Dadurch wäre der deutsche Rekordmeister sicher dabei, einen Schweizer Teilnehmer wird es wohl kaum geben. Aktuell ist der FC Basel gemäss dem Klubkoeffizienten der UEFA auf dem 35. Platz, YB ist 50. und der FC Zürich auf Platz 144. Die beste Rangierung eines Schweizer Teams im zur Saison 2004/05 eingeführten Koeffizienten datiert von 2017/18, als der FCB als 18. zu den Top 20 gehörte.

Der FC Basel hätte noch die besten Chancen, wird aber wohl wie die anderen Schweizer Klubs nie in den Genuss einer Teilnahme kommen. Bild: keystone

Der Wettbewerb wird aber vor allem mit Teams aus den Topligen besetzt sein. Pro Land dürfen maximal zwei Teams über den UEFA-Koeffizienten teilnehmen. Insgesamt liegt die Grenze bei vier Teams, sollte es mehr Champions-League-Sieger eines Landes geben.

Das zusätzliche, jährliche Kräftemessen sei nötig, «um die Wettbewerbsfähigkeit zu fördern», heisst es in der Erklärung der Fifa. Der Endspielgegner soll weiter in interkontinentalen Play-offs zwischen den restlichen Champions der wichtigsten Vereinswettbewerbe aller Kontinentalverbände ermittelt werden, das Finale wird an einem neutralen Austragungsort stattfinden.

Der amtierende Klub-Weltmeister heisst Real Madrid. Bild: keystone

Die aktuelle Version des Turniers mit sieben Teilnehmern endet nach der Ausgabe vom 12. bis 22. Dezember 2023 in Saudi-Arabien. Im Juni 2025 soll erstmals die «grosse» Klub-WM mit 32 Teams ausgetragen werden.

(nih/t-online)